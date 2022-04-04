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В Улан-Удэ стартовали занятия по оздоровительной ходьбе

В Улан-Удэ стартовали занятия по оздоровительной ходьбе
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В столице Бурятии провели акцию «10000 шагов к активному долголетию»

В Улан-Удэ прошла городская акция «10000 шагов к активному долголетию». Она была посвящена Всемирному дню здоровья и Году здоровья и активного долголетия в столице Бурятии.

В акции приняли участие более 150 человек: активисты ветеранского движения, которые на протяжении нескольких лет пропагандируют оздоровительную ходьбу, члены молодёжных организаций, представители центра общественного здоровья и медицинской профилактики и администрации города.

Инструктор по спорту провёл разминку и мастер класс по технике ходьбы. Участники прошли 10 тысяч шагов по парку «Юбилейный».

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, с апреля можно посещать ежедневные занятия по оздоровительной ходьбе в парках города:
- в парке «Юбилейный» во вторник, четверг и субботу с 14:00 до 15:10, сбор у сцены;
- в парке имени С.Н. Орешкова во вторник, четверг и воскресенье с 9:00 до 10:00, по средам с 19:00 до 20:00, сбор у сцены, рядом с футбольным полем.

Возрастное ограничение 0+
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