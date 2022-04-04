Весной из ДФО на военную службу призовут более 9000 граждан

Призывники не будут привлекаться к спецоперации на Украине



Весной текущего года из регионов дислокации войск Восточного военного округа на военную службу по призыву будет направлено более 9 тысяч граждан. Свыше 90% призывников будут направлены в соединения и воинские части ВВО. Ни один призывник к специальной военной операции на территории Украины привлекаться не будет.



На сборных пунктах все новобранцы будут обеспечены вещевым имуществом по сезону, питанием на пути следования до воинской части, персональными электронными и банковскими картами для получения денежного довольствия.



- В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в ходе весеннего призыва граждан на военную службу будут продолжены мероприятия по противодействию распространению COVID-19. На призывных и сборных пунктах запланировано тестирование всех призывников на наличие коронавирусной инфекции. Медицинский персонал и сотрудники военных комиссариатов прошли ревакцинацию в первоочередном порядке. Граждане, не прошедшие вакцинацию до призыва, по желанию смогут привиться в воинских частях, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку. Кроме того, на сборных пунктах будут проводиться мероприятия по специальной обработке территории и помещений подразделениями войск РХБ защиты. Перемещение личного состава воинской команды на открытом воздухе, в местах массового скопления людей, в частности, на вокзалах и в аэропортах, определено строго в медицинских масках, которые им будут выданы на путь следования к местам прохождения военной службы.



Отправки граждан, призванных на военную службу, запланированы на третью декаду мая.

