Экипаж корабля провёл тренировку по ПВО в море
Экипаж корвета Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» провёл учение по противовоздушной обороне в акватории залива Петра Великого.
В ходе отработки задач личный состав корабля отработал алгоритм действий при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника. Расчёты ПВО корвета своевременно обнаружили, взяли на сопровождение и условно уничтожили воздушные объекты в зоне досягаемости средств ПВО. В роли условного противника был задействован многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации Тихоокеанского флота, выполнивший несколько учебных заходов курсом на корвет.
- Учение по противовоздушной обороне было проведено в соответствии с планом боевой подготовки дежурных сил ПВО флота, - сообщает отдел информационного обеспечения Приморского региона.
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил атаку «противника»
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