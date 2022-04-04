Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил атаку «противника»

Экипаж корабля провёл тренировку по ПВО в море



Экипаж корвета Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» провёл учение по противовоздушной обороне в акватории залива Петра Великого.



В ходе отработки задач личный состав корабля отработал алгоритм действий при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника. Расчёты ПВО корвета своевременно обнаружили, взяли на сопровождение и условно уничтожили воздушные объекты в зоне досягаемости средств ПВО. В роли условного противника был задействован многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации Тихоокеанского флота, выполнивший несколько учебных заходов курсом на корвет.



- Учение по противовоздушной обороне было проведено в соответствии с планом боевой подготовки дежурных сил ПВО флота, - сообщает отдел информационного обеспечения Приморского региона.



