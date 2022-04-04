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В Бурятии заблокировали группы в соцсети

В Бурятии заблокировали группы в соцсети
Общество,  Фото:pexels.com
В группах размещали запрещённую к распространению информацию

Прокуратура Тункинского района Бурятии в ходе мониторинга Интернета выявила, что в социальной сети «Вконтакте» группы, пропагандирующие криминальную субкультуру, воровские понятия, поддержку и признание авторитетов преступного мира, тюремные поведенческие схемы.

По закону предусмотрено ограничение доступа к информации для защиты нравственности, прав и законных интересов других лиц.

- В связи с этим прокурор района направил в суд два административных исковых заявления о признании информации, содержащейся в группах «Вконтакте», запрещённой к распространению в Российской Федерации. Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Решения суда направлены в Роскомнадзор для включения адресов групп в единый реестр адресов, содержащих информацию, запрещённую на территории Российской Федерации.

Сейчас группы «Вконтакте» заблокированы.
прокуратура

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