В группах размещали запрещённую к распространению информацию
Прокуратура Тункинского района Бурятии в ходе мониторинга Интернета выявила, что в социальной сети «Вконтакте» группы, пропагандирующие криминальную субкультуру, воровские понятия, поддержку и признание авторитетов преступного мира, тюремные поведенческие схемы.
По закону предусмотрено ограничение доступа к информации для защиты нравственности, прав и законных интересов других лиц.
- В связи с этим прокурор района направил в суд два административных исковых заявления о признании информации, содержащейся в группах «Вконтакте», запрещённой к распространению в Российской Федерации. Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Решения суда направлены в Роскомнадзор для включения адресов групп в единый реестр адресов, содержащих информацию, запрещённую на территории Российской Федерации.
Сейчас группы «Вконтакте» заблокированы.
В Бурятии заблокировали группы в соцсети
Общество, Фото:
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