В улан-удэнской колонии выявили антисанитарию

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей



Как выяснила прокурорская проверка, проведённая совместно со специалистами управления Роспотребнадзора в исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ нарушили закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.



Вопреки санитарным нормам в столовой учреждения выявлена некачественная санитарная обработка оборудования и инвентаря.



В отношении заведующего столовой колонии возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.



Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

