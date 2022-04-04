 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 апреля

03 апреля

Популярное

В улан-удэнской колонии выявили антисанитарию

В улан-удэнской колонии выявили антисанитарию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей

Как выяснила прокурорская проверка, проведённая совместно со специалистами управления Роспотребнадзора в исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ нарушили закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Вопреки санитарным нормам в столовой учреждения выявлена некачественная санитарная обработка оборудования и инвентаря.

В отношении заведующего столовой колонии возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии из-за коронавируса за сутки скончались три человека
В Бурятии из-за коронавируса за сутки скончались три человека
Общество, 04.04.2022
Госпитализировали ещё 19 больных ковидом
В Бурятии заблокировали группы в соцсети
В Бурятии заблокировали группы в соцсети
Общество, 04.04.2022
В группах размещали запрещённую к распространению информацию 
Дороги Улан-Удэ чистят от апрельского снегопада
Дороги Улан-Удэ чистят от апрельского снегопада
Общество, 04.04.2022
Снег убирают с помощью техники и вручную 
В улан-удэнской колонии выявили антисанитарию
В улан-удэнской колонии выявили антисанитарию
Общество, 04.04.2022
Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей 
Улан-удэнец украл более 15 тысяч у жителя Бурятии
Улан-удэнец украл более 15 тысяч у жителя Бурятии
Общество, 04.04.2022
Парень воспользовался привязанной к телефону банковской картой 
Житель Бурятии не смог обжаловать приговор за «пьяную» езду
Житель Бурятии не смог обжаловать приговор за «пьяную» езду
Общество, 04.04.2022
Автомобилист посчитал наказание суровым 
Аэропорт Улан-Удэ закрыт из-за снегопада
Аэропорт Улан-Удэ закрыт из-за снегопада
Общество, 04.04.2022
Утренние рейсы не смогли принять 
В Улан-Удэ до +4 градусов
В Улан-Удэ до +4 градусов
Общество, 04.04.2022
По республике переменная облачность, местами небольшой снег
В Улан-Удэ пройдёт выставка «Лицезрея»
В Улан-Удэ пройдёт выставка «Лицезрея»
Общество, 03.04.2022
Художница на выставке представит 26 живописных работ, а также 17 ювелирных авторских украшений
Иркутянин получил 9 лет колонии за убийство по найму
Иркутянин получил 9 лет колонии за убийство по найму
Общество, 03.04.2022
Долгое время преступление оставалось нераскрытым
Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 2
Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 2
Общество, 03.04.2022
Весна 2018-го. Дорожные разливы, псевдоисторические фонари на Соборной, великая Элеваторская пробка и голубые ели в парандже
Забайкалец перечислил мошенникам четыре миллиона
Забайкалец перечислил мошенникам четыре миллиона
Общество, 03.04.2022
Мужчина думал, что инвестировал деньги в газовую отрасль

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^