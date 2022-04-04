Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей
Как выяснила прокурорская проверка, проведённая совместно со специалистами управления Роспотребнадзора в исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ нарушили закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Вопреки санитарным нормам в столовой учреждения выявлена некачественная санитарная обработка оборудования и инвентаря.
В отношении заведующего столовой колонии возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В улан-удэнской колонии выявили антисанитарию
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