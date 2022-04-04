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Житель Бурятии не смог обжаловать приговор за «пьяную» езду

Житель Бурятии не смог обжаловать приговор за «пьяную» езду
Общество,  Фото:pexels.com
Автомобилист посчитал наказание суровым

В феврале житель посёлка Селенгинска Кабанского района Бурятии осуждён за езду в нетрезвом виде. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 4 года 6 месяцев.

В суде установлено, что ранее, в 2020 году, сельчанин трижды судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В ноябре 2021 года в нарушение правил дорожного движения он вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Виновный, не согласившись с назначенным наказанием, обжаловал приговор в апелляционном порядке.

- Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда республики в соответствии с позицией государственного обвинителя приговор оставлен без изменения, а доводы апелляционной жалобы осуждённого – без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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