В Улан-Удэ трое парней пытались проникнуть на территорию воинской части

Задержанные молодые люди были пьяны



3 апреля около 4.00 часов пресечена попытка проникновения трех молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, на территорию воинской части Улан-Удэнского гарнизона.



- Один правонарушитель был задержан силами суточного наряда воинской части. Двое других попытались скрыться с места происшествия, и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ВВО.



Все задержанные были пьяны.



В настоящее время с ними проводятся следственные действия.

