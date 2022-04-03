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В Улан-Удэ трое парней пытались проникнуть на территорию воинской части

В Улан-Удэ трое парней пытались проникнуть на территорию воинской части
Общество,  Фото:pixabay.com
Задержанные молодые люди были пьяны

3 апреля около 4.00 часов пресечена попытка проникновения трех молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, на территорию воинской части Улан-Удэнского гарнизона.

- Один правонарушитель был задержан силами суточного наряда воинской части. Двое других попытались скрыться с места происшествия, и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ВВО.

Все задержанные были пьяны.

В настоящее время с ними проводятся следственные действия.
воинская часть

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