Задержанные молодые люди были пьяны
3 апреля около 4.00 часов пресечена попытка проникновения трех молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, на территорию воинской части Улан-Удэнского гарнизона.
- Один правонарушитель был задержан силами суточного наряда воинской части. Двое других попытались скрыться с места происшествия, и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ВВО.
Все задержанные были пьяны.
В настоящее время с ними проводятся следственные действия.
В Улан-Удэ трое парней пытались проникнуть на территорию воинской части
Общество, Фото:
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