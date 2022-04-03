В Улан-Удэ пройдёт выставка «Лицезрея»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Художница на выставке представит 26 живописных работ, а также 17 ювелирных авторских украшений



9 апреля в Художественном музее имени Сампилова откроется выставка молодой художницы Марины Бадмаевой «Лицезрея». Марина Бадмаева - ювелир и живописец. Родом из Бурятии, села Ярикто Баргузинского района. Сейчас она живет и работает в Санкт-Петербурге. Это её первая персональная выставка на родине.



Марина не боится экспериментировать со средствами художественной выразительности, поэтому в её работах можно увидеть различные техники и материалы, такие как: фотополимерный пластик, штукатурную смесь, техника папье-маше и т.д. Она совершенствует свои композиции, усложняя не только работу с художественными материалами, но и подачу своей философии.



- Образы, представленные в работах Марины, наполнены созерцанием и рефлексией. Её герои молчаливые наблюдатели, живущие и ощущающие своё, созданное автором, мгновение. Неспешные и одинокие, желающие осознать смысл своего создания. Сюжеты картин наполнены фантасмагориями, словно запечатлённый фрагмент сна, они наполняют работы отсылками прожитого дня, а возможно и предвещают события будущего, - отмечают в Национальном музее Бурятии.



Одним из важных мотивов композиций являются глаза и взгляд. Как зритель смотрит на картину, так и картина, становится невольным зрителем, наблюдающим за тем, кто обратил на них свой взор. Крупные лица словно вторгаются в пространство зрителя, внушая силу небольших глаз, в которых запечатлена эмоция картины. Это позволяет отрешиться от суеты повседневной жизни и замереть вместе с образом в вечности пространства.



Не все композиции могут быть решены в пространстве холста, тогда они воплощаются в ювелирных изделиях, которые несут в себе все те же философию и эстетику.



Художница на выставке представит 26 живописных работ, а также 17 ювелирных авторских украшений.



Возрастное ограничение 12+

