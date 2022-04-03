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Иркутянин получил 9 лет колонии за убийство по найму

Иркутянин получил 9 лет колонии за убийство по найму
Общество,  Фото:pixabay.com
Долгое время преступление оставалось нераскрытым

В Иркутске суд вынес приговор 49-летнему мужчине. Он признан виновным в убийстве по найму.

В сентябре 2001 года к обвиняемому обратился приятель с предложением совершить убийство хозяйки квартиры в центре Иркутска, обещая за указанное преступление 50% от стоимости указанной квартиры после продажи. Мужчина пришёл в квартиру к ранее незнакомой женщине, где нанёс 39-летней потерпевшей множественные удары руками по голове и телу, после чего задушил её и скрылся с места преступления.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым.

- Следователи-криминалисты регионального СК совместно с сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Иркутское» провели кропотливую работу по раскрытию этого преступления. Они вышли на след подозреваемого в феврале 2021 года. При содействии сотрудников СОБР Управления Росгвардии в феврале текущего года подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.

В ходе расследования также установлен заказчик убийства, но в связи с тем, что он скончался в 2005 году, уголовное дело в отношении него прекратили.

- Следователи СК собрали полную доказательственную базу причастности обвиняемого к убийству, после чего направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - отмечают в следственном управлении.

Суд с учётом мнения прокурора назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 8 месяцев.
суд убийство

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