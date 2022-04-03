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В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 86 человек

В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 86 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Скончался один пациент с COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 3 апреля зарегистрировано 134628 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (59537) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 86 человек в республике.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 78 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.

По оперативным данным медицинских организаций Бурятии на 08.00 3 апреля в стационарах получают лечение 274 пациента с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 186. За предыдущие сутки госпитализировано 22 пациента.

В отделениях реанимации находится 54 пациента (из них старше 65 лет – 39), на ИВЛ –15 пациентов (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 9.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 385 коек: занято –274, свободно – 111 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,2%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 588 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 128028 человек, в том числе за сутки 1486 пациентов, дополнительно снято с наблюдения - 323.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2967 человек, в том числе за сутки один пациент (в возрасте до 65 лет - 0 чел, старше 65 лет – 1 чел.).


коронавирус

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