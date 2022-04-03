У жительницы Бурятии украли девять бочек дизтоплива и запчасти





Девять бочек дизельного топлива





Ранее судимый 20-летний житель Баунтовского района обвиняется в краже с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.



Как оказалось, парень украл у односельчанки дизельное топливо, хранящееся на заднем дворе в девяти бочках. Молодой человек перерезал колючую проволоку, перелез через забор и при помощи насоса и шланга слил 1700 литров топлива. Потерпевшей был причинён ущерб на 81 600 рублей.



Со слов обвиняемого, он продал ворованное дизтопливо скупщику горючего за 51 000 рублей. Парень сказал скупщику, что продаёт дизтопливо, принадлежащее отцу, чтобы тот его не пропил.



Уголовное дело поступило в суд.



Украл колесо, запчасти и инструменты



В Баунтовский районный суд поступило ещё одно уголовное дело в отношении ранее судимого 18-летнего жителя района. Парень также обвиняется в краже с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.



Преступление произошло в январе 2022 года. Обвиняемый украл у односельчанки колесо автомобиля «Урал» стоимостью 26 тысяч рублей, запчасти, инструменты. Ущерб составил 82 500 рублей.









Первая кража произошла в августе 2021 года.