Ссора, вспыхнувшая между ними, была вызвана ревностью гражданской супруги
В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя посёлка Первомайский. Он обвиняется в убийстве.
По данным следствия, 24 января 2022 года 59-летний обвиняемый ударом ножа убил свою 53-летнюю сожительницу.
Преступление совершено после совместного распития спиртного. В ходе ссоры, которая была вызвана ревностью гражданской супруги, обвиняемый ударил женщину ножом в грудь, отчего она скончалась на месте.
Следователи задержали обвиняемого, судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина полностью признал вину в преступлении.
- Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе, психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям и руководить ими, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
Житель Забайкалья убил жену во время застолья
Общество, Фото:
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