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Житель Забайкалья убил жену во время застолья

Житель Забайкалья убил жену во время застолья
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ссора, вспыхнувшая между ними, была вызвана ревностью гражданской супруги

В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя посёлка Первомайский. Он обвиняется в убийстве.

По данным следствия, 24 января 2022 года 59-летний обвиняемый ударом ножа убил свою 53-летнюю сожительницу.

Преступление совершено после совместного распития спиртного. В ходе ссоры, которая была вызвана ревностью гражданской супруги, обвиняемый ударил женщину ножом в грудь, отчего она скончалась на месте.

Следователи задержали обвиняемого, судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина полностью признал вину в преступлении.

- Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе, психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям и руководить ими, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.  
следователи уголовное дело

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