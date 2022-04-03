Житель Забайкалья убил жену во время застолья

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ссора, вспыхнувшая между ними, была вызвана ревностью гражданской супруги



В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя посёлка Первомайский. Он обвиняется в убийстве.



По данным следствия, 24 января 2022 года 59-летний обвиняемый ударом ножа убил свою 53-летнюю сожительницу.



Преступление совершено после совместного распития спиртного. В ходе ссоры, которая была вызвана ревностью гражданской супруги, обвиняемый ударил женщину ножом в грудь, отчего она скончалась на месте.



Следователи задержали обвиняемого, судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина полностью признал вину в преступлении.



- Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе, психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям и руководить ими, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

