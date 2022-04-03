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В Бурятии подвели итоги «горячей линии» по защите прав потребителей

В Бурятии подвели итоги «горячей линии» по защите прав потребителей
Общество,  Фото:pixabay.com
Проведены 652 консультации

С 11 по 25 марта в управлении Роспотребнадзора по Бурятии проводилась «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей. Она была приурочена ко Всемирному дню прав потребителей.

За период работы «горячей линии» жителям оказано 652 консультации, принято 71 письменное заявление.

- Самые распространённые вопросы были связаны с технически сложными товарами (18%), касались их возврата и ремонта. Примерно 7% консультаций было связано с вопросами предоставления различных финансовых услуг. В пределах 5% случаев разъяснялось законодательство в сфере жилищно-коммунальных услуг, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, жителей региона интересовали общие вопросы применения законодательства о защите прав потребителей (12%), а также вопросы, связанные с предоставлением платных медицинских услуг и приобретением товаров дистанционным способом (по 4%), образовательных и транспортных услуг (по 2%) и прочие.

Всем обратившимся даны разъяснения, по отдельным обращениям рекомендовано обратиться в Консультационный центр для потребителей для подготовки проектов претензий, исковых заявлений.
горячая линия Роспотребнадзор

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