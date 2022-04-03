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Житель Бурятии получил семь лет колонии за покушение на убийство

Житель Бурятии получил семь лет колонии за покушение на убийство
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина ударил ножом знакомого, будучи пьяным

Закаменским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины. Житель района, будучи пьяным, нанёс ножом знакомому один удар в живот и два удара в область левой руки.

Мужчина вину в нанесении трёх ударов ножом признал и раскаялся в этом. Как отметили в суде, наличие умысла на причинение смерти потерпевшему он отрицал.

Суд признал его виновным в покушении на убийство и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил. 
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