Житель Бурятии получил семь лет колонии за покушение на убийство

Мужчина ударил ножом знакомого, будучи пьяным
Закаменским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины. Житель района, будучи пьяным, нанёс ножом знакомому один удар в живот и два удара в область левой руки.
Мужчина вину в нанесении трёх ударов ножом признал и раскаялся в этом. Как отметили в суде, наличие умысла на причинение смерти потерпевшему он отрицал.
Суд признал его виновным в покушении на убийство и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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