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В Иволгинском дацане Бурятии пройдёт ритуал «Лусад»

В Иволгинском дацане Бурятии пройдёт ритуал «Лусад»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Эти ритуалы выполняются в так называемые «дни лусов»

С наступлением весны ламы возобновляют проведение ритуалов Лусад – подношения хозяевам воды (нагам). 8 апреля, в пятницу, в 11:00 ламы Иволгинского дацана проведут ритуал Лусад.

- Если вам порекомендовали посетить ритуал «луса тахиха», то надо принести молоко, взятое от красной коровы или белой козы, а также печенье и сладости. Следует хотя бы за день до этого не есть чеснок, лук, мясо, - отмечают в пресс-службе Иволгинского дацана.

Ритуал почитания духов воды входит в число предназначенных для достижения каких-либо временных целей, будь то ниспослание дождя для обильных урожаев, устранение проблем, испрашивание счастья и мира для жителей той или иной местности. Эти ритуалы выполняются в так называемые «дни лусов» (луусын буудал - бур.). В эти дни наиболее благоприятно оказывать им почитание.

В буддийских трактатах говорится о великом множестве необычных существ, классифицируемых как «Восемь классов мирских богов и демонов», одним из которых является класс водных духов (наги - санскр.). Считается, что духи воды не терпят загрязнения сферы их обитания, т.е. рек, озёр, ключей и других водоёмов.

Сбор на источнике за территорией дацана с северной стороны в 11 часов утра (после окончания утреннего хурала).

- Для тех, кто не знает, от какой козы или коровы было получено молоко, можно купить молоко в магазине в упаковке соответствующего цвета, - разъяснили в дацане.

Справка Иволгинского дацана:

Лусад – это божества Водной Стихии. На санскрите их называют «Наги». Обитают они, согласно легенде, глубоко под землёй и правят водной стихией Вселенной. По преданию, они делятся на 8 государств и имеют соответственно 8 правителей.

Наши миры пересекаются водой, так как все мы пользуемся ею, не сможем прожить без неё. Водная стихия на тонком уровне имеет мощную энергетику и является, по мнению буддистов, одной из 5 главных составляющих Вселенной. Энергия Водной стихии создаёт на грубом физическом уровне все жидкости организма и окружающей среды.

Ритуал подношения «Лусад» играет в буддийской религии немаловажную роль. Правильное отношение к Нагам влечёт за собой правильное отношение к воде вообще и к своему здоровью в частности. Мы, люди, не являемся чем-то обособленным, отдельным, мы являемся частью этого огромного мира. Бережное отношение к водоёмам, к источникам абсолютно адекватно отражается на внутренних процессах обмена веществ организма, соответственно, вызывает чувство гармонии, спокойствия, чем уменьшает риск попадания в неприятные ситуации на воде и т.д. Мы живём во взаимозависимом мире. Поэтому буддизм считает, что Наги способны насылать болезни, напасти, град, наводнения, засуху и т.д. Каждый человек в отдельности и общество в целом имеют свои кармические отношения с Нагами и в своей повседневной жизни создают новые.

Правильно относиться к воде – значит не сорить, не гадить. Нельзя плевать в воду и сбрасывать мусор, нельзя мочиться, стирать и мыться в водоёмах, используя бытовую химию. Нельзя рубить лес на берегах и аршанах. Особенно страшно гневаются Наги, если в воду пролить или даже капнуть кровь. Запах крови приводит их в бешенство. Если у человека, совершившего какое–либо из вышеперечисленных проступков, много заслуг (добродетельной кармы), Наги не смогут сразу ему навредить, однако они его запоминают. И в будущем, когда заслуги иссякнут, они его достанут, пусть это будет даже в следующей жизни. Не нужно быть расточительным и пренебрежительным по отношению к Воде. Немаловажным является соблюдение меры в питье.

Наги владеют огромной территорией под землёй. Большая часть Земли покрыта водой, и точно также человек более чем на 70% состоит из воды. Это говорит в пользу того факта, что нужно к ним относиться с уважением, а к воде бережно.

Целебные источники – это словно пограничная зона между людьми и Нагами. Мы имеем уникальную возможность испить и искупаться в той же воде, что и Наги. Как будто мы пришли в их храм, дворец, а значит надо проявить себя с самой лучшей стороны. Тогда возможно получить их благословение и выздоровление.

С ритуалом подношения к Нагам можно обращаться и зимой, и летом. Лишь в десятом месяце – месяце Свиньи, не имеет смысла обращаться к ним, потому что, опять же, согласно преданиям, они уходят в спячку. Существует специальный календарь, в котором расписаны все дни, когда можно, а когда нельзя обращаться к Нагам. Наиболее достоверным общепринято считать календарь, составленный Нагарджуной. Если обращаться к Нагам в несоответствующие для подношения дни, т.е. в неправильные дни, то все подношения будут восприниматься ими как яды, нечистоты. Считается, что в эти дни они очень заняты и как бы не имеют должного расположения духа. Наги весьма гневливы, и потому все несвоевременные подношения, как правило, вызывает у них гнев.

Подношения, совершённые в соответствующие дни первого лунного месяца Тигра и совершённые правильно, т.е. согласно ритуалам, весьма полезны будут для долголетия, достатка и познания. Подношения, совершённые правильно и в нужные дни второго месяца - Зайца, весьма обрадуют Нагов, и мы сможем войти в число их друзей. В третий месяц - Дракона – все наши подношения они будут воспринимать как Нектар. Поэтому все наши пожелания они будут стараться выполнить максимально и с размахом. В четвёртый месяц - Змеи в благодарность за наши подношения Наги захотят быть для нас самыми полезными друзьями. В 5-й месяц - Лошади они пожелают даровать нам сверхъестественные способности. В 6-й месяц - Овцы их желанием будет вознаградить нас детьми, богатством и скотом. В 7-й месяц - Обезьяны наши подношения послужат залогом их помощи во избежание голодной кальпы (большой период времени - эон). В 8-й месяц - Курицы благодаря нашим подношениям божества Воды будут проявлять чудеса, чтобы у нас были еда, одежда и счастье в достатке. В 9-й месяц - Собаки Наги будут благодарить нас имуществом. В 11-й месяц - Мыши их пожеланием будет счастливая, радостная жизнь для нас. В 12-й месяц - Коровы они захотят даровать нам все свои чудесные способности. Так расписан каждый лунный месяц в специальном календаре Нагарджуны. Помимо календаря Нагарджуны, нужно знать стихии 7 дней недели. Например, понедельник и среда имеют стихию Воды, значит, являются лучшими днями в неделе, а воскресенье и вторник считаются худшими, т.к. имеют стихию Огня.

Наги среди 6 форм существ относятся к миру Животных, с одной головой, шестью или четырьмя ногами и хвостом. Обитая под землёй, владеют несметными богатствами и управляют Водной стихией. Их 8 царств весьма обширны, а города развиты и густо населены. Также они занимают целиком один класс из 8 Дэбжэт - наиболее вредоносных существ – духов. Живут они от 500 до 2000 человеческих лет. Считается, что все осадки, природные водные явления, а также несчастные случаи, катаклизмы происходят по их велению. Также они насылают заболевания крови, кожи, лимфы, суставов, большинство женских болезней, некоторые болезни желудка и лёгких. При слабой кармической защите могут отнять даже жизнь, опять же, с помощью воды. Большие проблемы, как показывает жизнь, возникают у тех, кто много валил лес, добывал металлы, камни из недр земли. Любые защитные ритуалы носят временной характер. В данных случаях самым лучшим защитным ритуалом является, пожалуй, «Лусад».

Отдельно хотелось бы затронуть тему сельхозпалов. С буддийской точки зрения они несут большой грех, так как в огне убивается множество живых существ, личинок и т.д. Закладывается причина, что в будущем этот человек пострадает от огня. В прошлогодней траве, помимо личинок, находится огромное количество семян растений. Все они вместе с корнями травы содержат значительное количество влаги, которое способно «притянуть» осадки. К тому же, насекомые осуществляют подавляющее количество переработки земли в дёрн и распространяют семена растений. Они являются «фундаментом, основой» в пищевой цепочке живых существ. Сократив их популяцию, мы обрекаем на голод все последующие звенья существ в пищевой цепочке. А значит уничтожаем всю флору и фауну. Большинство насекомых имеют одну энергетическую природу с нагами. Убивая их, мы вредим нагам. А за это придётся в будущем рассчитываться.

В качестве подношения на ритуал нужно иметь молоко белой козы и красной коровы, заварку, мучные и молочные продукты, фрукты, хвою. Также очень эффективны бывают подношения хадаком или 8 ленточками (сэмэлгэ на бур., нежелательны только красный и чёрный цвета). Нельзя употреблять в пищу до ритуала и приносить на ритуал мясные, рыбные продукты, яйца, лук, чеснок, перец. Нельзя курить и приходить выпившим. В качестве главного подношения изготавливается «торма» (балим, бур.) в форме змей и специальные чашечки для молока со специальным лекарством (Луусадай зай, бур.). Зажигается небольшой костёр, в который подносится большинство наших подношений. А в молоко красной коровы и белой козы добавляется специальный лекарственный состав для Нагов (люмэн, тибет.) и подносится в источник и на берег. Всё это действо сопровождается специальной молитвой. Очень важна здесь наша чистота: тела, одежды, дыхания и помыслов. Количество молящихся тоже имеет значение, чем больше - тем лучше. Специфическое подношение со своим именным лекарством, в специальный день, свой особый ритуал служит зарождению особой мотивации и настроя. Большое количество в унисон молящихся людей обязательно принесут успех и удачу.

буддизм дацан

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