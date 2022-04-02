Танцоры из Улан-Удэ выступили на шоу НТВ «Страна талантов»







Школу танцев «Байкал-Идель» члены жюри и ведущий Алексей Воробьёв встретили очень тепло. У них поинтересовались, что за костюмы на девушках. Как выяснилось, это бурятские дэгэлы, но специально стилизованные для танца. Также у танцовщиц спрашивали про нагайки, используемые в танцах, которые члены жюри шутливо назвали «плётками».



Заинтересовало и необычное название школы танцев, ведь Идель - это Волга на татарском языке. Девушки рассказали, что название дала педагог Татьяна Валиева, татарка по национальности.



- В нашем танце мы хотим показать азарт скачек, красивую природу, а также женственность, кокетливость, нежность девушек-наездниц, - рассказала участница коллектива.



Улан-удэнки показали национальный танец, где зажигательные энергичными движения сменялись медленными и пластичными.



Члены жюри остались в восторге и расхвалили «Байкал-Идель».



- Вы такие счастливые, вы фантастические! У вас такая нежность и собранность. Вы улыбайтесь, пока улыбается. Радуйтесь, пока радуется, и пусть это будет долго! – пожелала певица Надежда Бабкина.



- Мы увидели силу и искренность, а также женственность. Это было сильно. Я просто хочу вам сказать – «Спасибо, что вы этим занимаетесь», - сказала певица и актриса Надежда Ангарска.



- Настоящие мурашки. Даже не просто мурашки, а такие огромные мурашичи! – поделился танцор и хореограф Евгений Папунаишвили.



Папунаишвили даже встал со своего места и убежал в зрительный зал, чтобы лично поблагодарить и обнять руководителя ансамбля Татьяну Валиеву.



- Таня, вы замечательные, вы молодцы! Всё равно мне кажется, надо приобщать государственные структуры на культуру, которая находится в их регионе. Это сила духа, это и формирует нашу страну.



А ведущий НТВ, итальянец Федерико Арнальди, который



К сожалению, «Байкал-Идель» не смог одержать победу в выпуске и выйти в финал. Хоть улан-удэнцы и были в числе фаворитов, жюри отдало первое место вокальному ансамблю «Русский стиль» Курской государственной филармонии.





Школу танцев «Байкал-Идель» члены жюри и ведущий Алексей Воробьёв встретили очень тепло. У них поинтересовались, что за костюмы на девушках. Как выяснилось, это бурятские дэгэлы, но специально стилизованные для танца. Также у танцовщиц спрашивали про нагайки, используемые в танцах, которые члены жюри шутливо назвали «плётками».Заинтересовало и необычное название школы танцев, ведь Идель - это Волга на татарском языке. Девушки рассказали, что название дала педагог Татьяна Валиева, татарка по национальности.- В нашем танце мы хотим показать азарт скачек, красивую природу, а также женственность, кокетливость, нежность девушек-наездниц, - рассказала участница коллектива.Улан-удэнки показали национальный танец, где зажигательные энергичными движения сменялись медленными и пластичными.Члены жюри остались в восторге и расхвалили «Байкал-Идель».- Вы такие счастливые, вы фантастические! У вас такая нежность и собранность. Вы улыбайтесь, пока улыбается. Радуйтесь, пока радуется, и пусть это будет долго! – пожелала певица Надежда Бабкина.- Мы увидели силу и искренность, а также женственность. Это было сильно. Я просто хочу вам сказать – «Спасибо, что вы этим занимаетесь», - сказала певица и актриса Надежда Ангарска.- Настоящие мурашки. Даже не просто мурашки, а такие огромные мурашичи! – поделился танцор и хореограф Евгений Папунаишвили.Папунаишвили даже встал со своего места и убежал в зрительный зал, чтобы лично поблагодарить и обнять руководителя ансамбля Татьяну Валиеву.- Таня, вы замечательные, вы молодцы! Всё равно мне кажется, надо приобщать государственные структуры на культуру, которая находится в их регионе. Это сила духа, это и формирует нашу страну.А ведущий НТВ, итальянец Федерико Арнальди, который снимал свою передачу на Байкале и в Агинском округе, и вовсе блеснул знанием бурятского языка. Именно на этом языке он назвал танец «очень красивым».К сожалению, «Байкал-Идель» не смог одержать победу в выпуске и выйти в финал. Хоть улан-удэнцы и были в числе фаворитов, жюри отдало первое место вокальному ансамблю «Русский стиль» Курской государственной филармонии.

1 апреля в третьем выпуске развлекательного телешоу НТВ «Страна талантов» (12+) выступили представители Улан-Удэ, школа танцев «Байкал-Идель».«Страна талантов» - это новое шоу, где выступают одарённые участники из всех уголков России — авторы-исполнители, вокалисты, музыканты и танцоры, а также творческие коллективы всех возрастов, занимающиеся народным творчеством.В проекте будет восемь отборочных выпусков, в каждом из которых победители получат приз в 100 тысяч рублей. Финалисты отборочных туров будут бороться не только за звание победителя, но и за главный приз — 1 миллион рублей.