 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 апреля

01 апреля

Популярное

Танцоры из Улан-Удэ выступили на шоу НТВ «Страна талантов»

Танцоры из Улан-Удэ выступили на шоу НТВ «Страна талантов»
Общество, 
Члены жюри шоу «Страна талантов» высоко оценили школу танцев «Байкал-Идель»

1 апреля в третьем выпуске развлекательного телешоу НТВ «Страна талантов» (12+) выступили представители Улан-Удэ, школа танцев «Байкал-Идель».

«Страна талантов» - это новое шоу, где выступают одарённые участники из всех уголков России — авторы-исполнители, вокалисты, музыканты и танцоры, а также творческие коллективы всех возрастов, занимающиеся народным творчеством.

В проекте будет восемь отборочных выпусков, в каждом из которых победители получат приз в 100 тысяч рублей. Финалисты отборочных туров будут бороться не только за звание победителя, но и за главный приз — 1 миллион рублей.

 
Школу танцев «Байкал-Идель» члены жюри и ведущий Алексей Воробьёв встретили очень тепло. У них поинтересовались, что за костюмы на девушках. Как выяснилось, это бурятские дэгэлы, но специально стилизованные для танца. Также у танцовщиц спрашивали про нагайки, используемые в танцах, которые члены жюри шутливо назвали «плётками».


Заинтересовало и необычное название школы танцев, ведь Идель - это Волга на татарском языке. Девушки рассказали, что название дала педагог Татьяна Валиева, татарка по национальности.

- В нашем танце мы хотим показать азарт скачек, красивую природу, а также женственность, кокетливость, нежность девушек-наездниц, - рассказала участница коллектива.

Улан-удэнки показали национальный танец, где зажигательные энергичными движения сменялись медленными и пластичными.


Члены жюри остались в восторге и расхвалили «Байкал-Идель».

- Вы такие счастливые, вы фантастические! У вас такая нежность и собранность. Вы улыбайтесь, пока улыбается. Радуйтесь, пока радуется, и пусть это будет долго! – пожелала певица Надежда Бабкина.

- Мы увидели силу и искренность, а также женственность. Это было сильно. Я просто хочу вам сказать – «Спасибо, что вы этим занимаетесь», - сказала певица и актриса Надежда Ангарска.

- Настоящие мурашки. Даже не просто мурашки, а такие огромные мурашичи! – поделился танцор и хореограф Евгений Папунаишвили.

Папунаишвили даже встал со своего места и убежал в зрительный зал, чтобы лично поблагодарить и обнять руководителя ансамбля Татьяну Валиеву.

- Таня, вы замечательные, вы молодцы! Всё равно мне кажется, надо приобщать государственные структуры на культуру, которая находится в их регионе. Это сила духа, это и формирует нашу страну.

А ведущий НТВ, итальянец Федерико Арнальди, который снимал свою передачу на Байкале и в Агинском округе, и вовсе блеснул знанием бурятского языка. Именно на этом языке он назвал танец «очень красивым».

К сожалению, «Байкал-Идель» не смог одержать победу в выпуске и выйти в финал. Хоть улан-удэнцы и были в числе фаворитов, жюри отдало первое место вокальному ансамблю «Русский стиль» Курской государственной филармонии.


телешоу телевидение танцевальное шоу

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пройдёт чемпионат по кантри-кроссу
В Бурятии пройдёт чемпионат по кантри-кроссу
Общество, 02.04.2022
Первый этап проведут в Улан-Удэ
В Чите проведут фестиваль по развитию велокультуры «VeloFest»
В Чите проведут фестиваль по развитию велокультуры «VeloFest»
Общество, 02.04.2022
Мероприятие будет нацелено на все категории велосипедистов
Большая Байкальская тропа примет «Школу безопасности»
Большая Байкальская тропа примет «Школу безопасности»
Общество, 02.04.2022
Во время проведения соревнований туристам могут отказать в посещении маршрута
В Улан-Удэ состоится детский фестиваль талантов
В Улан-Удэ состоится детский фестиваль талантов
Общество, 02.04.2022
Заявки принимаются по 20 апреля
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии снова поднялся выше 80
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии снова поднялся выше 80
Общество, 02.04.2022
До этого менее 80 заразившихся ковидом выявляли четыре дня подряд
В Бурятии назвали мероприятия Года культурного наследия народов России
В Бурятии назвали мероприятия Года культурного наследия народов России
Общество, 02.04.2022
Утверждённый план содержит 74 культурно-массовых, просветительских мероприятий, выставок и издательских проектов
Спасатель из Бурятии взял медаль дальневосточного турнира
Спасатель из Бурятии взял медаль дальневосточного турнира
Общество, 02.04.2022
Сотрудники МЧС из регионов Дальнего Востока соревновались в настольном теннисе
Стартовал фестиваль родных языков народов Прибайкалья
Стартовал фестиваль родных языков народов Прибайкалья
Общество, 02.04.2022
Завершающий концерт состоится в Иркутске 16 апреля
В Улан-Удэ пройдёт международная выставка «Стройиндустрия- 2022»
В Улан-Удэ пройдёт международная выставка «Стройиндустрия- 2022»
Общество, 02.04.2022
Экспонентами выставки станут более 90 организаций
В Улан-Удэ открыли центр спортивного тестирования
В Улан-Удэ открыли центр спортивного тестирования
Общество, 02.04.2022
В уникальном центре детям помогут определиться с будущим видом спорта
В Бурятии 1 апреля автоинспекторы провели акцию «Не дрова везёшь»
В Бурятии 1 апреля автоинспекторы провели акцию «Не дрова везёшь»
Общество, 02.04.2022
Водителям дарили сувениры в виде охапки дров
В Бурятии проведут 18-дневный буддийский хурал
В Бурятии проведут 18-дневный буддийский хурал
Общество, 02.04.2022
Дуйнхор хурал посвящён божеству Идаму Калачакре
Культурные проекты Иркутской области получили федеральную поддержку
Культурные проекты Иркутской области получили федеральную поддержку
Общество, 02.04.2022
На выделенные средства будет реализован 21 проект
В Бурятском драмтеатре откроется новая сцена
В Бурятском драмтеатре откроется новая сцена
Общество, 02.04.2022
Открытие состоится в конце следующей недели

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^