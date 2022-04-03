В Бурятии ожидается снег и сильный ветер

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике ухудшается погода



По данным синоптиков, сегодня, 3 апреля, смещение активного атмосферного фронта вызовет по Бурятии местами осадки в виде мокрого снега и снега, усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с. На дорогах местами гололедица, по северу накаты.



В республике облачно с прояснением, местами снег. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах до 18-23 м/с. Температура днём +3,+8, местами до +13, по северной половине 0,-5, в течение дня понижение.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный, днём 15-18 м/с. Температура ночью была 0, днём +5,+7.







