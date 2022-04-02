Проводятся подворовые обходы
С 28 марта в Бурятии проходит акция «Безопасный лёд». Она направлена на недопущение происшествий, связанных с провалом автомобилей и людей под лёд.
В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили об итогах первых пяти дней акции.
- По итогам пяти дней акции в ходе подворовых обходов с жителями населённых пунктов и любителями рыбной ловли, расположенных вблизи водоёмов, проведено более 230 профилактических бесед, которыми охвачены 386 человек. Выдано 160 памяток по мерам безопасности на водных объектах, - сообщили в ведомстве.
С 28 марта по 1 апреля специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС провели работы в Тарбагатайском, Северо-Байкальском, Прибайкальском, Кабанском, Баргузинском, Еравнинском и Селенгинском районах.
В Бурятии подвели итоги первых дней акции «Безопасный лёд»
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