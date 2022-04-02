В Бурятии подвели итоги первых дней акции «Безопасный лёд»

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Проводятся подворовые обходы



С 28 марта в Бурятии проходит акция «Безопасный лёд». Она направлена на недопущение происшествий, связанных с провалом автомобилей и людей под лёд.



В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили об итогах первых пяти дней акции.



- По итогам пяти дней акции в ходе подворовых обходов с жителями населённых пунктов и любителями рыбной ловли, расположенных вблизи водоёмов, проведено более 230 профилактических бесед, которыми охвачены 386 человек. Выдано 160 памяток по мерам безопасности на водных объектах, - сообщили в ведомстве.



С 28 марта по 1 апреля специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС провели работы в Тарбагатайском, Северо-Байкальском, Прибайкальском, Кабанском, Баргузинском, Еравнинском и Селенгинском районах.

