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В Бурятии подвели итоги первых дней акции «Безопасный лёд»

В Бурятии подвели итоги первых дней акции «Безопасный лёд»
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Проводятся подворовые обходы

С 28 марта в Бурятии проходит акция «Безопасный лёд». Она направлена на недопущение происшествий, связанных с провалом автомобилей и людей под лёд.

В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили об итогах первых пяти дней акции.

- По итогам пяти дней акции в ходе подворовых обходов с жителями населённых пунктов и любителями рыбной ловли, расположенных вблизи водоёмов, проведено более 230 профилактических бесед, которыми охвачены 386 человек. Выдано 160 памяток по мерам безопасности на водных объектах, - сообщили в ведомстве.

С 28 марта по 1 апреля специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС провели работы в Тарбагатайском, Северо-Байкальском, Прибайкальском, Кабанском, Баргузинском, Еравнинском и Селенгинском районах.
МЧС лед

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