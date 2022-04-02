Сотрудники МЧС из регионов Дальнего Востока соревновались в настольном теннисе
Соревнования по настольному теннису среди Главных управлений МЧС России Дальневосточного федерального округа прошли в Южно-Сахалинске. Участие в состязаниях приняли 10 команд из трёх представителей регионов Дальневосточного федерального округа. Спортсмены соревновались в личном и командном первенстве.
В личном первенстве в возрастной группе до 40 лет бронзовым призёром стал представитель ГУ МЧС по Бурятии Баир Александров. Победу же одержал Михаил Гуц из Камчатского края, второе место занял спасатель из Амурской области Сергей Сазонов.
В личном первенстве в возрастной группе свыше 40 лет победил забайкалец Бато Бадмаев. Также в тройку лучших вошли представители Чукотки и Амурской области.
Победители и призёры соревнований были награждены медалями, кубками, грамотами и ценными призами. По итогам прошедших соревнований тройка самых результативных участников войдёт в состав сборной команды Дальневосточного федерального округа и примет участие в чемпионате среди Главных управлений МЧС России.
Спасатель из Бурятии взял медаль дальневосточного турнира
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