В Улан-Удэ открыли центр спортивного тестирования





1 апреля в Улан-Удэ на Центральном стадионе открыли центр спортивного тестирования «Стань чемпионом». Центр займётся начальным отбором спортивно одарённых детей.Право перерезать красную ленту и «отворить» двери первого в республике уникального комплекса досталось восьмилетней чемпионке Бурятии по борьбе Бальжит.- Центр открыт для того, чтобы выявлять физические способности и предрасположенности наших детей к тому или иному виду спорта. До 12 лет можно определить будущий вид спорта, который подойдет отдельно взятому ребёнку. Мы раньше занимались тем, что было в деревне. Лёгкая атлетика - шли бегать, если была секция по волейболу – играли в волейбол, борьба – шли на борьбу. А когда есть выбор - можно сделать определённые выводы. У ребёнка есть возможность заниматься тем видом спорта, где есть все шансы добиться больших результатов, - рассказал заместитель председателя правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.- Это первый центр тестирования. Скоро у нас заработают ещё три таких же центра. Мы сможем большее количество детей направить в нужном направлении. Помочь, подсказать. Очень важно, что наука в тандеме со спортом поставляет такие комплексы и предоставляет такие возможности для регионов. Думаю, благодаря такой поддержке у нас вырастет ещё не один чемпион - не столько по наитию, сколько исходя из научного и целенаправленного подхода, – отметил министр спорта и молодёжной политики Иван Козырев.- Замечательный центр тестирования открыли. Когда я пошёл в борьбу, такого не было. Я считаю, это облегчит работу для наших тренеров и родителей, - поделился мнением бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе Евгений Жербаев.Центр состоит их трёх залов: спортивного, психофизиологического и эмоционального тестирований.Исследования на природные способности начинаются с зоны антропометрического анализа, где у ребёнка замеряют его рост, вес, обхватные размеры тела, длину конечностей, размах рук.На втором этапе с помощью аппаратов функционального исследования специалисты замеряют показатели сердечно-сосудистой и системы функционального состояния ребёнка.В зале психофизиологического тестирования у будущих спортсменов определяется устойчивость нервной системы - подвижность нервных процессов, скорость простых и сложных двигательных реакций.В зале спортивного тестирования ребёнок последовательно проходит 14 тестов, которые определяют его физическую подготовленность, уровень развития физических качеств и двигательной координации. Юному атлету предстоит выполнить наклон из положения стоя, прыжок в высоту, отжимания и с оборотом на максимальное количество градусов, произвести стрельбу из пневматической винтовки, подъем туловища лёжа на спине, словить мяч с отскоком от пола и так далее.В результате этих исследований, все показатели заносятся в модуль обработки данных для дальнейшей интерпретации, на основе которой и определяется наиболее подходящий вид спорта для ребёнка.