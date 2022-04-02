Водителям дарили сувениры в виде охапки дров
В Бичурском районе Бурятии в День смеха сотрудники ГИБДД провели шуточную акцию «Не дрова везёшь».
Автоинспекторы подошли с юмором к вопросу безопасности пассажиров. Чтобы привлечь внимание водителей, они сделали необычные сувениры в виде охапки дров.
- Стражи порядка вручали поделки автомобилистам и напоминали, что все пассажиры должны быть пристёгнуты ремнями безопасности, а малыши – находиться в детских удерживающих устройствах. Сами автомобилисты с улыбкой реагировали на сувениры автоинспекторов и признались, что такой необычный подход им запомнится, а охапки дров станут талисманом в машине, - рассказали в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии 1 апреля автоинспекторы провели акцию «Не дрова везёшь»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дуйнхор хурал посвящён божеству Идаму Калачакре
На выделенные средства будет реализован 21 проект
Открытие состоится в конце следующей недели
В Улан-Удэ днём до +14
В республике в третий раз проходит конкурс «Семья и традиции»
Изобретение поглощает и солнечные лучи, и потоки воздуха
На их счету одна серебряная и одна бронзовая медали
Участие приняли школы и детские сады республики
В тренировках приняли участие более 2 тысяч человек
Победителей выбирали в конкурсах улигершинов, народной песни и фольклорных коллективов
Прошла всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с шестого «Портретного четверга»
Орнитологи рассказали о весенних птицах и станции кольцевания
Соревнования проводились среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Боргойский заказник считается раем для птиц