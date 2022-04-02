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В Бурятии 1 апреля автоинспекторы провели акцию «Не дрова везёшь»

В Бурятии 1 апреля автоинспекторы провели акцию «Не дрова везёшь»
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водителям дарили сувениры в виде охапки дров

В Бичурском районе Бурятии в День смеха сотрудники ГИБДД провели шуточную акцию «Не дрова везёшь».

Автоинспекторы подошли с юмором к вопросу безопасности пассажиров. Чтобы привлечь внимание водителей, они сделали необычные сувениры в виде охапки дров.

- Стражи порядка вручали поделки автомобилистам и напоминали, что все пассажиры должны быть пристёгнуты ремнями безопасности, а малыши – находиться в детских удерживающих устройствах. Сами автомобилисты с улыбкой реагировали на сувениры автоинспекторов и признались, что такой необычный подход им запомнится, а охапки дров станут талисманом в машине, - рассказали в УГИБДД по Бурятии.

ГИБДД

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