В Бурятии 1 апреля автоинспекторы провели акцию «Не дрова везёшь»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Водителям дарили сувениры в виде охапки дров



В Бичурском районе Бурятии в День смеха сотрудники ГИБДД провели шуточную акцию «Не дрова везёшь».



Автоинспекторы подошли с юмором к вопросу безопасности пассажиров. Чтобы привлечь внимание водителей, они сделали необычные сувениры в виде охапки дров.



- Стражи порядка вручали поделки автомобилистам и напоминали, что все пассажиры должны быть пристёгнуты ремнями безопасности, а малыши – находиться в детских удерживающих устройствах. Сами автомобилисты с улыбкой реагировали на сувениры автоинспекторов и признались, что такой необычный подход им запомнится, а охапки дров станут талисманом в машине, - рассказали в УГИБДД по Бурятии.



