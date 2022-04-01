В Бурятии обитают 25 краснокнижных птиц



Боргойский заказник Джидинского района считается раем для птиц - это место массового перелёта, отдыха, гнездования и кормления многих видов водоплавающих и околоводных птиц. Фауна в заказниках регионального значения чрезвычайно разнообразна, здесь можно встретить краснокнижных птиц - беркута, сапсана, чёрного грифа, дрофу, чёрного аиста и других, сообщает пресс-служба бюджетного учреждения «Бурприрода».



В Бурятии экологическая организация «Бурприрода» охраняет объекты животного мира в 13 заказниках регионального значения, природном парке «Шумак», 57 памятниках природы, рекреационной местности «Побережье Байкала». На этих особо охраняемых природных территориях действует особый режим природоохраны.

1 апреля ежегодно отмечается экологический праздник – Международный день птиц. Его цель – сохранение видового разнообразия и численности птиц. Дата проведения праздника выбрана не случайно: как раз в это время с мест зимовок начинают возвращаться перелётные птицы.В Бурятии насчитывается 286 видов птиц, из них 25 краснокнижные.