Мужчины Тарбагатайского района вступают в совет отцов
В Тарбагатайском районе состоялась первая встреча представителей совета отцов. Мероприятие стало стартом для начала работы районного совета отцов, где представители местной администрации и управления образования, родительских комитетов, а также члены школьных советов – папы, будут вместе обсуждать и решать проблемы, с которыми сталкиваются семьи.
- Нам необходимо усилить работу по вопросам сохранения и укрепления семейных ценностей, уважения к старшему поколению, повышения статуса семьи. Поэтому призываем мужскую половину Тарбагатайского района не оставаться в стороне, а присоединиться к отцовскому движению и стать примером для молодого поколения,– сказала председатель комитета по социальному развитию администрации района Марина Рогачева.
По её словам, на сегодняшний день совет отцов – это важный профилактический ресурс и «мощный рычаг» в решении насущных вопросов общественной и культурной жизни родного края. Здесь же путём голосования был избран руководитель районного совета отцов, им стал папа троих детей, глава Тарбагатайского района Владимир Смолин.
Ожидается, что 26 апреля район посетит Глава Бурятии Алексей Цыденов. Он примет участие в работе республиканского совета отцов, сообщает в соцсети администрация Тарбагатайского района.
В районе Бурятии развивается отцовское движение
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