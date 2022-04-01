Телеведущая Екатерина Андреева отдохнула на Байкале









Ведущая Первого канала Екатерина Андреева отдохнула на озере Байкал. На днях она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) фотографии с зимнего Байкала.Ведущая успела познакомиться с сибирскими хаски. Эти четвероногие симпатяги не оставили Андрееву равнодушной.- Ах, милягиииии! Умняшки-красотульки. И сами с усами - всё знают и везут куда надо. Если собака считает, что не надо поворачивать направо, ты хоть оборись, не повернёт. Вот она сила сибирского характера. И у собак, и у людей. А потом оказывается, что там трещина и можно было провалиться. Но если вас везут сибирские хаски - ничего не бойтесь, - написала Екатерина Андреева.Рассказывая об озере, она отметила, что «на Байкале-батюшке всё особенное».- И как была Россия сильной людьми и особенной красотой - так тому и быть и ныне, и присно и во веки веков! – написала телеведущая.Она опубликовала десяток фотографий байкальских пейзажей, а также видео хрустального байкальского льда. Андреева воочию увидела, как Байкал в толще льда замёрзли пузырьки воздуха.- Вот здесь на дне Байкала лежат корочки, веточки – здесь заготавливали лес. Они выделяют в процессе гниения метан, и потом вот этот метан даёт вот такую красивую картину, - говорит Андреева.В комментариях подписчики восхищаются увиденным: «Обалденные фотографии! Какая красотища и свобода! И Ваш друг Кругляш, как всегда рядом! Бесконечно вами восхищаюсь, дорогая Катюшенька!!!», «Красота, природа!», «Какая красота, Катюша! Фото - супер!», «Красота озера Байкал просто завораживает», «Чистота, красота, прозрачность», «Ой, Катя! Какая красота!», «Классные фотки, здорово!».Видео с Байкалом получило более 17 тысяч отметок «мне нравится».