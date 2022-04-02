В Бурятии тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём до +14



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 апреля по республике по трассе БАМ местами мокрый снег и снег, по остальной территории преимущественно без осадков, днём тёплая погода. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 13-15 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -11,-16, днём +12,+17, местами +2,+7.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +12,+14.

