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В Бурятии тёплая погода

В Бурятии тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём до +14

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 апреля по республике по трассе БАМ местами мокрый снег и снег, по остальной территории преимущественно без осадков, днём тёплая погода. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 13-15 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -11,-16, днём +12,+17, местами +2,+7.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +12,+14.
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