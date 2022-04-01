Артисты из Бурятии выступают перед земляками в госпиталях

Общество, Фото: предоставлено правительством РБ

«Гимн пели все вместе с нами, и некоторые плакали», - рассказала одна из участниц творческой группы из Бурятии



Бурятия оказалась одним из первым регионов России, предложивших отправить своих артистов для выступлений в госпиталях Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и на территории Украины.



Министерство культуры республики в конце марта сформировало творческую группу из 23 артистов. Все они изменили график своей работы, чтобы сделать концертную программу насыщенной и зрелищной, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Прежде всего, это визитная карточка республики - прославленный Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал». Этот коллектив представляет Галсан Ошоров, виртуоз игры на морин-хууре, а также танцоры Даба Дашинорбоев и Абша Жигжитов.



Бурятский театр оперы и балета отправил своих ведущих солисток Билигму Ринчинову и Елену Мохосову. Они исполняют не только классические произведения, но и русские романсы и народные песни.



Бурятская государственная филармония имеет небольшой коллектив по сравнению с театрами. Но нашла возможность выделить двух своих ведущих эстрадных певцов. Это Тимур Болотов и Сэсэг Цыдыпова (Аюшеева).



Республиканский центр народного творчества подготовил лучшие народные песни в исполнении двух своих вокалистов. Виктор Паньков и Георгий Байбородин владеют искусством исполнения как старообрядческих, так и казачьих песен.



К своим коллегам присоединилась певица Дарима Цырендондопова, работающая сейчас в Москве.



Звуковую аппаратуру предоставили Бурятский драматический театр и театр «Ульгэр». Ведут концерты Елена Мохосова и Георгий Байбородин. Для выступлений сформирована программа продолжительностью 1 час 20 минут, которая варьируется в зависимости от обстановки и настроения бойцов. И уже есть первые отзывы о концертах.



- Гимн пели все вместе с нами, и некоторые плакали. Благодаря подходят и говорят, что нужное дело делаем. Это дороже всех аплодисментов, понимать, что нужны! – написала солистка ансамбля «Забава» Елена Шашина.



Примерно за 10 дней бурятские артисты должны выступить в 10-15 госпиталях.



- Наши земляки на передовой. В эти дни им особенно важна поддержка родных, близких, земляков. Наши артисты, которые представляют красоту, силу и мощь нашей культуры отправились для поддержки боевого духа наших военных. Деятели искусства Бурятии в годы Великой Отечественной войны также выезжали на фронт. В единстве наша сила, сила Бурятии, - прокомментировал глава республики Алексей Цыденов.



