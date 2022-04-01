В Улан-Удэ начали весеннюю мойку дорог

В пятницу специальная машина работает на Селенгинском мосту
В Улан-Удэ проводят влажную уборку городских дорог, сообщили в комитете городского хозяйства.
К дежурству на городских улицах приступила вакуумная подметально-уборочная машина Johnston VT 650. Она ухаживает за автомагистралями и городскими улицами весной и летом. Техника моет и очищает улицы от мусора, песка и пыли.
Сегодня, 1 апреля, работы запланированы на Селенгинском мосту и на развязке в районе скульптуры Мать Бурятия. Вчера влажная уборка была проведена по улице Комсомольская.
На начало апреля планируются работы по влажной уборке на тротуарах.
Также в круглосуточном режиме с городских улиц убирают зимний мусор подметально-уборочные машины «Пума» и Scandia.
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