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В Улан-Удэ начали весеннюю мойку дорог

В Улан-Удэ начали весеннюю мойку дорог
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
В пятницу специальная машина работает на Селенгинском мосту

В Улан-Удэ проводят влажную уборку городских дорог, сообщили в комитете городского хозяйства.

 
К дежурству на городских улицах приступила вакуумная подметально-уборочная машина Johnston VT 650. Она ухаживает за автомагистралями и городскими улицами весной и летом. Техника моет и очищает улицы от мусора, песка и пыли.

Сегодня, 1 апреля, работы запланированы на Селенгинском мосту и на развязке в районе скульптуры Мать Бурятия. Вчера влажная уборка была проведена по улице Комсомольская.

На начало апреля планируются работы по влажной уборке на тротуарах.

Также в круглосуточном режиме с городских улиц убирают зимний мусор подметально-уборочные машины «Пума» и Scandia.
уборка дороги благоустройство

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