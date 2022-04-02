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В Бурятии назвали мероприятия Года культурного наследия народов России

В Бурятии назвали мероприятия Года культурного наследия народов России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Утверждённый план содержит 74 культурно-массовых, просветительских мероприятий, выставок и издательских проектов

В 2022 году в Бурятии пройдёт ряд полномасштабных культурных мероприятий в рамках Года культурного наследия народов России. Официальное начало в нашем регионе было положено 14 февраля во время торжественного концерта, посвящённого Сагаалгану.

24 февраля правительство республики утвердило план мероприятий по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России. Согласно этому официальному документу, на территории Бурятии пройдут 74 культурно-массовых, научных и просветительских мероприятий, а также выставок, конкурсов, конференций и издательских проектов (выпуск книжных изданий и фильмов).

Как сообщает республиканский центр народного творчества, учреждение в этом году проведёт второй республиканский конкурс народных художественных промыслов «Уран дархан». Весной также стартует межрегиональный фестиваль национальных культур «Дыхание земли». Он пройдёт в рамках Декады праздников и обрядов, объединяющей ряд всероссийских и межрегиональных фестивально-конкурсных проектов в целях сохранения этнокультурного многообразия всех народов России.

Другими учреждениями и ведомствами будут организованы и проведены следующие мероприятия: конкурс молодых оперных певцов имени К. Базарсадаева «Мужские голоса»; фестиваль симфонической музыки, фестиваль композиторского творчества «Цвети Бурятия»; праздничный концерт, посвящённый празднованию юбилея республики и Году культурного наследия; творческая лаборатория бурятской драматургии «Шэнэ Буряад зужэг»; фестиваль русской культуры «Байкальский хоровод»; празднование Новолетия – старообрядческого Нового года; татарский праздник «Байкальский Сабантуй»; молодёжный фестиваль «ZALUU-арт»; эвенкийский фестиваль «Байкальский Аргиш»; музыкальный фестиваль «Голос кочевников»; праздник «Сурхарбан»; фестиваль кругового танца «Ночь ёхора»; фестиваль казачьей культуры; смотр-конкурс культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций»; детский казачий фестиваль» Казачок»; Итигэловские игры «Эрын гурбан наадан»; Байкальский танцевальный марафон; ярмарка «Традиционный костюм народов Забайкалья»; конкурс «Юный Будамшуу»; конкурс «Пять отцовских учений»; конкурс «Эхэ хэлэн – манай баялиг»; конкурс «Урок родного языка»; конкурс «Буряад хэлэн баян даа!»; Байкальский рождественский фестиваль, конкурс чтецов «Четыре неба»; конкурс исполнителей «Уянгалиг» и многие другие. Полный список мероприятий размещён на сайте РЦНТ.

Кроме этого, в рамках Года культурного наследия народов России будут произведены реставрационные и ремонтные работы по развитию и улучшению материально-технической базы объектов и зданий культуры Бурятии. Планируется предоставление грантов некоммерческим организациям в целях поддержки и сохранения культуры народов, проживающих в нашей республике.
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