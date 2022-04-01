Медики передали эстафету республиканскому перинатальному центру
Сегодня, 1 апреля в столице Бурятии врачи детской республиканской клинической больницы провели коллективную зарядку.
На видео показали, как все сотрудники больницы собираются вместе на общую зарядку. После спортивных упражнений коллектив передал эстафету часа здоровья республиканскому перинатальному центру.
Бурятские медики не раз объясняли пользу утренней зарядки. Она придаёт бодрость, улучшает физическую форму, повышает настроение и даже укрепляет силу воли.
В Улан-Удэ врачи детской больницы провели час здоровья
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