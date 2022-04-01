Бобслеисты Иркутской области стали призёрами чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

На их счету одна серебряная и одна бронзовая медали



Спортсмены Иркутской области Александр Бредихин и Максим Белугин стали призёрами чемпионата России по бобслею среди четырёхместных экипажей. Соревнования в конце марта состоялись в Сочи.



Уроженец Братска, мастер спорта международного класса Александр Бредихин завоевал серебряную медаль. Его экипаж с разгоняющими Алексеем Пушкарёвым, Василием Кондратенко и Дмитрием Лопиным показал второй результат – 3:40,18 (+1,09 секунды).



Разгоняющий, заслуженный мастер спорта России по бобслею Максим Белугин выиграл бронзовую награду. Результат четвёрки составил 3:40,21 (+1,12). Победу же одержал экипаж пилота Ростислава Гайтюкевича с результатом 3:39,09.



Александр Бредихин и Максим Белугин тренируются в областной школе высшего спортивного мастерства у заслуженного тренера России Павла Колоедова, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

