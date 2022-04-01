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Бобслеисты Иркутской области стали призёрами чемпионата России

Бобслеисты Иркутской области стали призёрами чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
На их счету одна серебряная и одна бронзовая медали

Спортсмены Иркутской области Александр Бредихин и Максим Белугин стали призёрами чемпионата России по бобслею среди четырёхместных экипажей. Соревнования в конце марта состоялись в Сочи.

Уроженец Братска, мастер спорта международного класса Александр Бредихин завоевал серебряную медаль. Его экипаж с разгоняющими Алексеем Пушкарёвым, Василием Кондратенко и Дмитрием Лопиным показал второй результат – 3:40,18 (+1,09 секунды).

Разгоняющий, заслуженный мастер спорта России по бобслею Максим Белугин выиграл бронзовую награду. Результат четвёрки составил 3:40,21 (+1,12). Победу же одержал экипаж пилота Ростислава Гайтюкевича с результатом 3:39,09.

Александр Бредихин и Максим Белугин тренируются в областной школе высшего спортивного мастерства у заслуженного тренера России Павла Колоедова, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
бобслей спорт чемпионат России Иркутская область

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