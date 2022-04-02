Заявки принимаются по 20 апреля
В Улан-Удэ с 25 по 27 апреля пройдёт VI фестиваль-конкурс начинающих исполнителей «Мы ищем таланты» среди воспитанников дошкольных и начальных классов общеобразовательных учреждений. Заявки принимаются по 20 апреля включительно, сообщает пресс-служба ДШИ №3.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Танец (эстрадный танец, народный танец, бальный танец, брейк-данс, хип-хоп, гимнастический номер);
- Вокал (соло), вокал (ансамбли);
- Художественное слово;
- Театральное творчество;
- Детский оркестр;
- Декоративно-прикладное искусство (рисунок, поделка, оригами, керамика и т.д.).
Участвовать в конкурсе могут следующие группы: младшая группа (3-4 года), средняя группа (5-6 лет), старшая группа (7-8 лет), преподаватель и ребёнок, смешанная группа исполнителей.
Мероприятие проводится в дистанционном формате Проведение гала-концерта в очном формате возможно при благоприятных эпидемиологических условиях.
Заполнить заявки можно по ссылке на сайте детской школы искусств №3 Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ состоится детский фестиваль талантов
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