В Улан-Удэ состоится детский фестиваль талантов

Заявки принимаются по 20 апреля



В Улан-Удэ с 25 по 27 апреля пройдёт VI фестиваль-конкурс начинающих исполнителей «Мы ищем таланты» среди воспитанников дошкольных и начальных классов общеобразовательных учреждений. Заявки принимаются по 20 апреля включительно, сообщает пресс-служба ДШИ №3.



Конкурс проводится по следующим номинациям:

- Танец (эстрадный танец, народный танец, бальный танец, брейк-данс, хип-хоп, гимнастический номер);

- Вокал (соло), вокал (ансамбли);

- Художественное слово;

- Театральное творчество;

- Детский оркестр;

- Декоративно-прикладное искусство (рисунок, поделка, оригами, керамика и т.д.).



Участвовать в конкурсе могут следующие группы: младшая группа (3-4 года), средняя группа (5-6 лет), старшая группа (7-8 лет), преподаватель и ребёнок, смешанная группа исполнителей.



Мероприятие проводится в дистанционном формате Проведение гала-концерта в очном формате возможно при благоприятных эпидемиологических условиях.



Заполнить заявки можно по ссылке на сайте детской школы искусств №3 Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 0+

