В России начался весенний призыв в армию

Общество, Фото: Сергея Тарасенко

На военную службу призовут 134 тысячи 500 человек



Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который стартовал сегодня, 1 апреля. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



- Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек, - говорится в документе.



Помимо этого, Путин постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых срок военной службы по призыву истёк.



Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение соответствующих мероприятий, связанных с призывом.