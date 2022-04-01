На военную службу призовут 134 тысячи 500 человек
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который стартовал сегодня, 1 апреля. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
- Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек, - говорится в документе.
Помимо этого, Путин постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых срок военной службы по призыву истёк.
Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение соответствующих мероприятий, связанных с призывом.
В России начался весенний призыв в армию
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