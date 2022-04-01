В отдалённом районе Бурятии проверили готовность к сезону пожаров









В селе Курумкан состоялся смотр готовности сил и средств оперативных служб к сезону лесных пожаров. Смотр провёл зампред правительства Пётр Мордовской.- В Курумканском районе готовы бороться с лесными пожарами 85 сотрудников, среди которых представили лесопожарных станций Курумканского и Верхне-Баргузинского лесхозов, а также лесопользователи, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Специалисты представили на смотре лесопожарное оборудование: мотопомпы, воздуходувки, ранцевые лесные огнетушители, рации, респираторы и прочее. Также была представлена лесопожарная техника – 28 единиц находятся в полной боевой готовности. В том числе это автоцистерна, автомобили повышенной проходимости, тракторы и бульдозер.- В Курумканском районе достаточно сложный рельеф местности, что осложняет доставку тяжёлой техники к тушению лесных пожаров. Поэтому многие пожары тушат вручную. Однако группировка достойно проходит пожароопасный сезон, - отметил Пётр Мордовской.В прошлом году в Курумканском районе возникло 10 лесных пожаров на площади 67,3 га. Все они были потушены в первые сутки.