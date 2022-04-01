Несовершеннолетние теперь могут гулять на улице до 11 вечера
Для детей в Иркутской области сократили время действия комендантского часа. С 1 апреля по 30 сентября несовершеннолетним без сопровождения родителей или законных представителей запретят выходить на улицу с 11 вечера до 6 утра. В зимнее время ограничения начинают действовать на час раньше.
Перечень таких мест достаточно широкий. Стадионы, улицы, скверы, парки, общественный транспорт, строительные площадки, интернет-клубы, чердаки, крыши, подвалы и иное в указанное время под запретом для посещения несовершеннолетними.
- За три месяца текущего года в Иркутской области полицейские выявили более 1,5 тысяч нарушителей «комендантского часа» и провели около 1600 рейдов. За это время к ответственности привлечено свыше 1000 родителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
При обнаружении ребёнка в ночное время без сопровождения законных представителей, полиция устанавливает его личность, номер телефона, адрес проживания и данные родителей. После чего комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает вопрос о привлечении последних к административной ответственности. За нарушение требований по «комендантскому часу» законным представителям могут вынести предупреждение или наложить штраф в размере от 300 до 500 рублей.
В Иркутской области сократили комендантский час
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