В Иркутской области сократили комендантский час

Несовершеннолетние теперь могут гулять на улице до 11 вечера



Для детей в Иркутской области сократили время действия комендантского часа. С 1 апреля по 30 сентября несовершеннолетним без сопровождения родителей или законных представителей запретят выходить на улицу с 11 вечера до 6 утра. В зимнее время ограничения начинают действовать на час раньше.



Перечень таких мест достаточно широкий. Стадионы, улицы, скверы, парки, общественный транспорт, строительные площадки, интернет-клубы, чердаки, крыши, подвалы и иное в указанное время под запретом для посещения несовершеннолетними.



- За три месяца текущего года в Иркутской области полицейские выявили более 1,5 тысяч нарушителей «комендантского часа» и провели около 1600 рейдов. За это время к ответственности привлечено свыше 1000 родителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



При обнаружении ребёнка в ночное время без сопровождения законных представителей, полиция устанавливает его личность, номер телефона, адрес проживания и данные родителей. После чего комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает вопрос о привлечении последних к административной ответственности. За нарушение требований по «комендантскому часу» законным представителям могут вынести предупреждение или наложить штраф в размере от 300 до 500 рублей.

