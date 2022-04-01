Бурятский лама рассказал, какая карма ждёт неблагодарных людей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Еши Намжил лама поведал, к чему приведёт легкомысленное отношение к предписаниям Будды



Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил Лама (Олег Намжилов) продолжает в Facebook (запрещён в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской) серию познавательных постов о канонах буддийской веры. Недавно он рассказал, к чему, согласно верованиям, может привести легкомысленное отношение к обетам, данным Буддой.



- Легкомысленное исполнение предписаний, данных Буддой, станет причиной глухоты в вашей следующей жизни, - рассказал Еши Намжил лама.



Священнослужитель поясняет, что все предписания Будды нужно строго соблюдать.



- Принятые перед священным образом Будды обеты нужно блюсти, как зеницу ока. Рекомендации и советы, данные Учителем своему ученику или ученикам, имеют такую же кармическую силу. Общественные нормы, правила, соблюдение законов, традиций, обычаев, даже уставных обязательств и т.д. тоже в некоторой степени отразятся на слухе в будущих перерождениях, - отмечает настоятель Курумканского дацана.



Ловля птиц также является существенным грехом, который, считают буддисты, повлечёт тяжёлые последствия. Однако, тех, кто, напротив, освобождает птиц, ждут благие предписания, пояснил лама.



- Быть птицеловом – станет причиной сиротства в вашей следующей жизни. Освобождение птиц – станет причиной обладания множеством детей в вашей следующей жизни. Будда Шакьямуни. Любое участие в ловле, убийстве пернатых создаёт в потоке кармы такую энергию, которая ввергнет в будущих жизнях в страдания одиночества, сиротства, беспомощности. Заключение птиц в неволю, особенно в случае плохого содержания их там, создадут в потоке кармы такую энергию, которая в будущих жизнях будет препятствовать заведению детей. Максимально эта карма, энергия проявляется у бесплодных, бездетных людей, - добавил настоятель дацана.



Не стоит забывать и о благодарностях, потому что проявление неблагодарности – это также тяжёлый грех, напомнил Еши Намжил лама.



«Быть неблагодарным – это станет причиной попадания в рабство в вашей следующей жизни», - говорится в заповеди Будды Шакьямуни.



- Различные виды неблагодарности приводят в будущих перерождениях к различным формам зависимости. Например, проявление неблагодарности за материальную помощь приведёт к страданиям в виде тяжёлых работ за мизерную, то есть не соответствующую оплату. Также могут обмануть в оплате или, при тяжёлых формах неблагодарности, могут вообще не заплатить. За неблагодарные речи придётся выслушивать в будущих перерождениях незаслуженные обвинения, упрёки, нападки. За неблагодарные мысли, вынашивание таких идей и т.д. будут всегда в будущих жизнях такого человека подозревать в плохом, сомневаться в нём. Ещё придётся находиться под наблюдением, даже могут и следить за каждым шагом. Зависимость от человека – это возврат прежнего долга за проявленную неблагодарность к нему. Зависимость от еды, питья, наркотиков – это долги за проявление неблагодарности к родителям, своему народу. Зависимость от игр, хобби, работы и т.д. – это долги перед родиной, страной. Попадание в рабство – это крайне тяжёлая карма за максимально проявленную неблагодарность, - рассказал Еши Намжил лама.



