В Бурятии проведут 18-дневный буддийский хурал

Дуйнхор хурал посвящён божеству Идаму Калачакре
С 3 по 20 апреля в Дуйнхор дугане дацана на Верхней Берёзовке в городе Улан-Удэ пройдёт ежегодный 18-дневный Дуйнхор хурал. Он посвящён владыке времени, божеству Идаму Калачакре. В России это единственный Дуйнхор хурал, который проходит в полном варианте в соответствии со всеми канонами.
С 3 по 5 апреля – «Сачог». С 7:00 до 17:00 пройдут предварительные части хурала перед построением песочной мандалы божества Идама Калачакра и его окружения из 722 божеств. 6 апреля с 13:00 до 15:00 состоится «Сагар» – ритуальный танец мистерии Цам Калачакры. С 6 по 13 апреля состоится построение песочной мандалы Калачакры. Построение мандалы ежедневно с 9:00 до 19:00, её увидеть могут все желающие.
Основные дни Дуйнхор хурала с 14 по 20 апреля. В эти дни с 6:00 до 17:00 состоятся восхваление и подношение Идаму Калачакре в полном виде. 14 апреля с 15:00 до 16:00 пройдёт «Цам чодгар» – сокровенный ритуальный танец мистерии Цам. 20 апреля с 13:00 до 17:00 будет проведён «Жинсрэг» – подношение через огонь 722 божествам во главе с Идамом Калачакрой и с божественной супругой Вишвамати.
Также ламы будут молиться за возвращение военнослужащих живыми и здоровыми на родину, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
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