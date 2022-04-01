В больнице на севере Бурятии нашли просроченные таблетки

Антибиотики предназначались для бесплатной выдачи детям



Байкальская транспортная прокуратура выявила нарушение при обороте с лекарственными препаратами в частном учреждении здравоохранения «РЖД-Медицина города Северобайкальск». Проверка проводилась на складе стационарного отделения больницы.



- На стеллаже с лекарственными средствами, предназначенными для бесплатной выдачи детям, выявлен антибиотик в количестве 24 штук с истёкшим сроком годности на три месяца. Из оборота этот препарат медицинские работники больницы изъяли только после прокурорского вмешательства, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



В адрес главного врача ЧУЗ «РЖД-Медицина города Северобайкальск» внесено прокурорское представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Заведующая аптекой и провизор привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

