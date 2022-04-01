В тренировках приняли участие более 2 тысяч человек
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Амурской и Сахалинской областях, Еврейской автономии, Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях состоялись комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму.
- В практической части были отработаны задачи оперативного вывода техники, в частности бронетранспортёров БТР-80, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун», и подразделений усиления в заданные районы, а также действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных террористов. В ходе динамического розыгрыша личный состав групп блокирования и усиления отработал порядок действий при отражении попыток проникновения «террористов» на военные объекты, - сообщает пресс-служба ВВО.
Помимо этого, военнослужащие подразделений антитеррора отработали вопросы проведения инженерной разведки при выдвижении в район сосредоточения, выполнили мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач, в том числе с применением специальной аппаратуры и техники.
В общей сложности в тренировках приняли участие более двух тысяч человек, задействовано около 200 единиц боевой и специальной техники.
- Подобные тренировки проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений по противодействию терроризму воинских частей округа, - поясняет пресс-служба Восточного военного округа.
На Дальнем Востоке проверили готовность подразделений антитеррора
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