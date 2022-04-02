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Большая Байкальская тропа примет «Школу безопасности»

Большая Байкальская тропа примет «Школу безопасности»
Общество,  Фото:pixabay.com
Во время проведения соревнований туристам могут отказать в посещении маршрута

В Иркутской области с 19 по 23 июля на Большой Байкальской тропе, между посёлками Листвянка и Большое Голоустное, состоятся массовые мероприятия в рамках всероссийских соревнований детско-юношеского движения «Школа безопасности». Этап в регионе проводится с целью пропаганды и популяризации основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также отработки практических навыков, полученных в рамках учебного предмета «ОБЖ». Во всероссийских соревнованиях примут участие команды образовательных организаций — победители межрегиональных соревнований «Школа безопасности» в возрасте от 12 до 17 лет.

Туристов, планирующих свой отдых в Прибайкальском национальном парке в июле, предупреждают о том, что мероприятия могут повлиять на возможность оформить разрешение на посещение указанного маршрута.

- Заявленное количество участников соревнований, а также предполагаемое количество представителей средств массовой информации и организаторов приближено к пределу допустимого уровня антропогенной нагрузки на природные комплексы маршрута, а это значит, что онлайн-система Baikalpass.ru может отказать в выдаче разрешения на посещение особо охраняемой природной территории в указанные сроки, - сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Возрастное ограничение 0+
Иркутская область национальный парк ОБЖ всероссийские соревнования туризм школа

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