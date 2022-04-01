Сотрудники МВД Бурятии напишут повести и поэмы

В МВД стартует литературный конкурс



МВД по Бурятии объявило о начале приёма стихотворений и прозы для участия в литературном конкурсе МВД России «Доброе слово».



Участие в нём принимают сотрудники полиции, ветераны МВД и члены их семей, а также все желающие.



Творческое состязание проводится в нескольких номинациях: «Роман (повесть)», «Рассказ», «Поэма (стихотворение)», «Моя полиция (поэзия)», «Моя полиция (проза)».



Также в этом году учреждена специальная номинация имени заслуженного деятеля искусств РФ Эдуарда Хруцкого (детективная проза).



При оценке конкурсных работ будут учитываться уровень авторского мастерства и их художественные достоинства.



Заявки на участие вместе с текстами произведений принимаются до 1 июня 2022 года сотрудники управления по работе с личным составом МВД по Бурятии. Также необходимо предоставить биографическо-творческую справку об авторе.



Лучшие работы будут направлены в Москву для участия в заключительном этапе творческого конкурса.

