Сотрудники МВД Бурятии напишут повести и поэмы

В МВД стартует литературный конкурс
МВД по Бурятии объявило о начале приёма стихотворений и прозы для участия в литературном конкурсе МВД России «Доброе слово».
Участие в нём принимают сотрудники полиции, ветераны МВД и члены их семей, а также все желающие.
Творческое состязание проводится в нескольких номинациях: «Роман (повесть)», «Рассказ», «Поэма (стихотворение)», «Моя полиция (поэзия)», «Моя полиция (проза)».
Также в этом году учреждена специальная номинация имени заслуженного деятеля искусств РФ Эдуарда Хруцкого (детективная проза).
При оценке конкурсных работ будут учитываться уровень авторского мастерства и их художественные достоинства.
Заявки на участие вместе с текстами произведений принимаются до 1 июня 2022 года сотрудники управления по работе с личным составом МВД по Бурятии. Также необходимо предоставить биографическо-творческую справку об авторе.
Лучшие работы будут направлены в Москву для участия в заключительном этапе творческого конкурса.
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