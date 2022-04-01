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Сотрудники МВД Бурятии напишут повести и поэмы

Сотрудники МВД Бурятии напишут повести и поэмы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В МВД стартует литературный конкурс

МВД по Бурятии объявило о начале приёма стихотворений и прозы для участия в литературном конкурсе МВД России «Доброе слово».

Участие в нём принимают сотрудники полиции, ветераны МВД и члены их семей, а также все желающие.

Творческое состязание проводится в нескольких номинациях: «Роман (повесть)», «Рассказ», «Поэма (стихотворение)», «Моя полиция (поэзия)», «Моя полиция (проза)».

Также в этом году учреждена специальная номинация имени заслуженного деятеля искусств РФ Эдуарда Хруцкого (детективная проза).

При оценке конкурсных работ будут учитываться уровень авторского мастерства и их художественные достоинства.

Заявки на участие вместе с текстами произведений принимаются до 1 июня 2022 года сотрудники управления по работе с личным составом МВД по Бурятии. Также необходимо предоставить биографическо-творческую справку об авторе.

Лучшие работы будут направлены в Москву для участия в заключительном этапе творческого конкурса.
МВД Бурятии конкурс

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