Зимняя рыбалка «Северный Байкал - 2022» пройдёт 2 апреля
На севере Бурятии, в 25 км от города Северобайкальск на Слюдянских озёрах, 2 апреля состоится традиционный турнир по подлёдному лову «Северный Байкал - 2022» (0+).
- Старт соревнований в 8:00 утра. Праздничный концерт начнётся в 12:00. На льду озёра распахнет свои чумы эвенкийское стойбище, наши земляки в национальных костюмах угостят вас блюдами национальной кухни. Творческие коллективы Северо-Байкальского района и города Северобайкальск представят для вас свои лучшие номера, - сообщают в соцсети организаторы праздника.
Отмечается, что к участию в соревнованиях допускаются команды из четырёх человек, независимо от возраста, пола и места проживания. Главный приз турнира - снегоход. Большое количество призов подготовлено для участников соревнований в различных номинациях.
Подробную информацию об участии в рыбалке можно узнать в диспетчерском пункте по телефонам: 8-30130-47024 или +79503917620, сообщается в Telegram-канале администрации Северо-Байкальского района.
В Бурятии на Слюдянских озёрах состоится праздник для рыбаков
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