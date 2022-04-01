В выходные жителей Бурятии ждут ветер и снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики передают штормовое предупреждение



На выходных в Бурятии испортится погода. На воскресенье синоптики передали штормовое предупреждение. В республике ожидается снег, а также сильный и холодный ветер.



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 апреля по трассе БАМ местами мокрый снег и снег, по остальной преимущественно без осадков, днём тёплая погода. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 13-15 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -11,-16, днём +12,+17, местами +2,+7.



На следующий день существенно похолодает. В воскресенье, 3 апреля, смещение активного атмосферного фронта вызовет по республике осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер усилится до 15-21 м/с. На дорогах местами гололедица, по северу накаты.



Температура ночью +1,-4, местами -7,-12, днём +3,+8, по юго-западу до +13, по северной половине 0,-5.



В понедельник, 4 апреля, в республике сохранится ветреная погода. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, по северу -17,-22, днём +1,+6, по юго-западу до +11, по северу -2,-7.



