В Бурятии отмечают Международный день птиц

Общество, Фото: Баир Мохосоев

Орнитологи рассказали о весенних птицах и станции кольцевания



1 апреля отмечается Международный день птиц. Праздник направлен на привлечение общественного внимания к проблемам сохранения видового разнообразия и численности птиц. По всему миру в этот день проводятся различные мероприятия, посвящённые птицам: лекции, экскурсии, акции по изготовлению и развешиванию искусственных гнездовий и т.д.



С праздником всех любителей пернатых поздравил Байкальский заповедник в Бурятии, предложив выйти на улицу и просто понаблюдать за птицами вокруг нас.



Уже в марте в Танхое чувствуется приближение весны: в посёлке слышны голоса больших синиц, гомон воробьёв, а вороны начинают летать парами. В лесу весенняя активность птиц запаздывает на 7-10 дней. Несмотря на продолжающиеся в марте морозы, оседлые птицы, живущие здесь круглый год, в это время начинают занимать гнездовые участки и готовиться к сезону размножения. Орнитологи понимают это по возрастающей песенной активности птиц.



– У большинства птиц из отряда воробьинообразных, к которым относятся практически все поющие птицы, поют в основном самцы, – поясняет Валентина Анисимова, научный сотрудник-орнитолог Байкальского заповедника. – С помощью песни они не только привлекают себе партнёра для размножения, но и сообщают конкурентам, что данный гнездовой участок занят. В солнечный день, прогуливаясь по экологической тропе «Кедровая аллея», можно услышать поющих пухляков, московок, поползней, снегирей, а также брачные дроби дятлов. Поскольку дятлы петь не умеют, для привлечения партнёра они стучат (дробят) по дереву в определённом ритме, уникальном для каждого вида. Таким образом, крепкий клюв и чувство ритма компенсируют дятлам неумение петь.



В конце марта – начале апреля, несмотря на всё ещё глубокий снежный покров, на юго-восточном побережье Байкала появляются и первые перелётные птицы: белая трясогузка, сибирская завирушка и овсянка-ремез. Их часто можно увидеть на проталинах вдоль дорог и у домов. Птицы летят сюда с мест зимовки, расположенных в основном в Юго-Восточной Азии.



В середине апреля количество перелётных птиц увеличивается, появляется всё больше видов. В это время (обычно 15 апреля) начинает работать станция кольцевания птиц «Байкальская», где орнитологи Байкальского заповедника занимаются изучением миграций птиц юга Восточной Сибири.



Станция кольцевания расположена на побережье Байкала, на маршруте миграции птиц. Здесь отлавливают птиц и метят их специальными кольцами, выдаваемыми центром кольцевания птиц России института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ РАН). Каждое кольцо имеет уникальный буквенно-цифровой код и, надетое на лапу птице, становится её паспортом. Сообщения о повторных встречах окольцованных птиц позволяют узнать о местах гнездования и зимовок, путях миграции, продолжительности жизни птиц и многое другое. А многолетний отлов и кольцевание птиц в одном месте и по единой методике является одним из способов мониторинга состояния популяций перелётных видов.



Работа станции начинается с расчистки снега в местах для установки паутинных сетей, подключения солнечных панелей, раскладывания по местам определителей птиц и инструментов для кольцевания и прочих хозяйственных дел. В конце апреля, когда снег почти растает, поднимается большая ловушка рыбачинского типа. Во всех делах, от хозяйственных работ до кольцевания птиц, сотрудникам заповедника помогают волонтёры, набор которых начинается в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.

