В Бурятии школьники ознакомились с противопожарной техникой лесхоза

Курбинский лесхоз провёл день открытых дверей
В Хоринском районе прошёл день открытых дверей в Курбинском лесхозе. Сотрудники Тэгдинского участка организовали его для членов школьного лесничества «Подрост» и учащихся 7-11 классов Тэгдинской школы.
Во время экскурсии работники лесного хозяйства рассказали школьникам о своей работе, показали технику, подготовленную к пожароопасному периоду - тракторы, пожарные машины, тягачи и вездеходы. Со своей стороны, школьники охотно изучили и исследовали всю наземную технику.
Встреча всем понравилась и вызвала положительные эмоции не только у подростков, но и у сотрудников лесного хозяйства. Школьники узнали много интересного о работе лесничества, сообщается в Telegram-канале администрации Хоринского района.
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