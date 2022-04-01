В Бурятии школьники ознакомились с противопожарной техникой лесхоза

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Курбинский лесхоз провёл день открытых дверей



В Хоринском районе прошёл день открытых дверей в Курбинском лесхозе. Сотрудники Тэгдинского участка организовали его для членов школьного лесничества «Подрост» и учащихся 7-11 классов Тэгдинской школы.



Во время экскурсии работники лесного хозяйства рассказали школьникам о своей работе, показали технику, подготовленную к пожароопасному периоду - тракторы, пожарные машины, тягачи и вездеходы. Со своей стороны, школьники охотно изучили и исследовали всю наземную технику.



Встреча всем понравилась и вызвала положительные эмоции не только у подростков, но и у сотрудников лесного хозяйства. Школьники узнали много интересного о работе лесничества, сообщается в Telegram-канале администрации Хоринского района.