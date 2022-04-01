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В Бурятии школьники ознакомились с противопожарной техникой лесхоза

В Бурятии школьники ознакомились с противопожарной техникой лесхоза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Курбинский лесхоз провёл день открытых дверей

В Хоринском районе прошёл день открытых дверей в Курбинском лесхозе. Сотрудники Тэгдинского участка организовали его для членов школьного лесничества «Подрост» и учащихся 7-11 классов Тэгдинской школы.

Во время экскурсии работники лесного хозяйства рассказали школьникам о своей работе, показали технику, подготовленную к пожароопасному периоду - тракторы, пожарные машины, тягачи и вездеходы. Со своей стороны, школьники охотно изучили и исследовали всю наземную технику.

Встреча всем понравилась и вызвала положительные эмоции не только у подростков, но и у сотрудников лесного хозяйства. Школьники узнали много интересного о работе лесничества, сообщается в Telegram-канале администрации Хоринского района. 
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