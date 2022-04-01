В Бурятии легендарный гиревик провёл для школьников зарядку

В Заиграевской школе прошла акция «Зарядка с чемпионом»
31 марта в посёлке Заиграево учащиеся Заиграевской школы присоединились к всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». Её для ребят провёл Сергей Леонов, заслуженный мастер спорта России, вице-президент всероссийской федерации гиревого спорта. Об этом сообщили в местной группе «Заиграево-инфо. 24/7».
Участники сделали энергичную зарядку вместе с чемпионом.
Судя по снимкам, детям понравилось. Они улыбаются и показывают «лайк».
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале марта Леонов пополнил ряды депутатов Народного Хурала.
Сергей Леонов – легенда гиревого спорта, заслуженный мастер спорта. Он родился в посёлке Новая Брянь Заиграевского района в 1963 году. В детстве и юношестве занимался пулевой стрельбой, вольной борьбой, самбо, лыжным многоборьем. Одновременно с многоборьем, с 1979 года, начал заниматься гирями, и вскоре стало ясно, что это – его вид спорта. Всего через семь месяцев занятий выполнил норматив мастера спорта по национальным видам (по гирям).
После школы Сергей поступил на факультет физического воспитания Бурятского государственного педагогического института, который окончил в 1985 году. Работал в родной школе преподавателем физической культуры, а в местной больнице занимался с пациентами лечебной физкультурой. В 1986 году на чемпионате России в Серпухове выполнил норматив мастера спорта СССР и был включен в состав сборной страны.
Сергей Леонов становился победителем и призером многих ответственных турниров и соревнований. В 1992 году выполнил норматив мастера спорта международного класса, а 2004 году ему присвоено высшее звание «Заслуженный мастер спорта».
Сергей Трофимович шесть раз завоевывал Кубок мира, 16 раз выигрывал чемпионаты Вооружённых Сил СССР и России, два раза становился абсолютным победителем Кубка мира, четыре – обладателем Кубка СССР. Он девятикратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, рекордсмен СССР, России и мира, десятикратный абсолютный чемпионом республиканских летних игр.
Его спортивные трофеи – около 200 медалей различных достоинств – весят около четырёх килограммов.
Во многом благодаря усилиям Сергея Леонова в посёлке Онохой появился центр гиревого спорта – единственный не только в Бурятии, но и за Уралом и на Дальнем Востоке.
В Бурятии легендарный гиревик провёл для школьников зарядку
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