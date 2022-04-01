Забайкалец изобрёл ветро-солнечную электростанцию

Изобретение поглощает и солнечные лучи, и потоки воздуха



В Забайкальском крае изобретатель, специалист в сфере аэродинамики и физики Георгий Герасимов изобрёл ветро-солнечную электростанцию. По его словам, аналогов этому изобретению в мире ещё нет.



- Сегодня актуальные изобретения, которые, на мой взгляд, должны быть внедрены и приносить пользу, – это ветро-солнечные электростанции. Предложенный мной вариант по результатам патентных исследований показывает, что нигде в мире такого нет, – рассказал Георгий Герасимов телеканалу «ГТРК-Чита».



Изобретение Георгия Герасимова соединяет два в одном: поглощает и солнечные лучи, и потоки воздуха. Особенность этой ветро-солнечной электростанции – в особо эффективном дефлекторе, который действует по принципу воронки для забора воздуха. Его также изобрёл забайкалец. Всего авторских разработок у Георгия Герасимова около десяти.



- Забайкальская продукция будет всемирно известной, - считает Георгий Герасимов. Для этого, по его мнению, в регионе необходимо создать центр инноваций, куда могли бы обращаться изобретатели, проводить опыты и с уже проработанным проектом внедрять разработки в производство. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья со ссылкой на «ГТРК-Чита».

