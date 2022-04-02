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Культурные проекты Иркутской области получили федеральную поддержку

Культурные проекты Иркутской области получили федеральную поддержку
Общество,  Фото:pixabay.com
На выделенные средства будет реализован 21 проект

В Иркутской области федеральную поддержку получила 21 творческая инициатива в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. На их реализацию будет предоставлено более 30 млн рублей. Среди победителей – некоммерческие организации и муниципальные учреждения культуры Иркутска, Ангарска, Братска, Нижнеудинска, Черемхово и других городов.

Самый большой грант – 9,2 млн рублей – получит Евразийская ассоциация этнодизайнеров, которая много лет проводит фестиваль «Этноподиум на Байкале». В этом году организация планирует запустить новый масштабный проект – фестиваль «Baikal аrt & Craft week» / «Байкальская неделя искусства и ремёсел – 2022». Он состоится в рамках Года культурного наследия народов России. В его рамках планируется провести международную конференцию, три выставки народных художественных промыслов и ремёсел регионов России, конкурсы молодых ювелиров и дизайнеров одежды. Будут созданы костюмы и украшения «Сказки, мифы и легенды народов Прибайкалья». Также пройдут мастер-классы, показы моды, экскурсии. В фестивале примут участие 300 мастеров-ремесленников, художников, ювелиров, модельеров из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии.

Три проекта из Иркутской области получат на реализацию по три миллиона рублей. Это международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале», во время которого состоятся мастер-классы для юных исполнителей и их совместные выступления со известными музыкантами. На средства гранта будет запущен проект «Театр - школа жизни» по поддержке школьных театров. Их кураторами станут ведущие актёры и режиссёры иркутских театров. В проекте примут участие десять школ Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, Нукутского, Куйтунского, Усольского района. Третий проект – фестиваль по обмену опытом между актёрами-любителями и профессионалами – «Международный летний театральный центр «Ольхон»: Инновационные направления последних лет в современном театре». Предполагается, что участие в нём примут 500 человек.

Федеральную поддержку получил первый в Иркутской области кинематографический класс. На его развитие поступит 2,8 миллионов рублей. Проект создан в этом году. В иркутской школе режиссёры, журналисты и работники телекомпаний проводят занятия по видеосъёмкам и монтажу, профориентационные встречи, уроки по киноискусству. Федеральные средства позволят разработать программу второго года работы кинокласса и пригласить в команду известных деятелей российской киноиндустрии. Также расширится география проекта. Специалисты смогут выезжать с лекциями в Шелехов, Ангарск и Байкальск.

В Кутулике заработает детская филармония «Шубууд дуулана». Там дети будут учить бурятский язык через песни, знакомиться с традиционной музыкой, играть на народных инструментах. На это направлено 500 тысяч рублей.

Также поддержаны творческие инициативы в сфере сохранения и популяризации объектов культурного наследия, в том числе, деревянного зодчества Иркутской области. ОБ этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и архивов.
Иркутская область культура проект фестиваль искусство филармония

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