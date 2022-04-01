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Каждый четвёртый россиянин мечтает посетить Байкал

Каждый четвёртый россиянин мечтает посетить Байкал
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Байкал оказался главной туристической мечтой россиян

Чаще всего россияне хотят побывать на Байкале, Алтае и Камчатке, показал опрос портал SuperJob. В открытом опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Каждый четвёртый россиянин мечтает посетить озеро Байкал (24%). При этом женщины хотят посетить самое большое озеро в стране чаще мужчин: 26% против 22%.

12% задумываются о путешествии на Горный Алтай. 11% — на Камчатку. Каждый десятый мечтает о поездке в Санкт-Петербург. Столько же — об отдыхе в Крыму. 7% хотели бы путешествовать по Карелии. Калининград и Сочи мечтают посетить по 6%. Еще 6% заявили, что хотят посмотреть всю Россию. Владивосток или Приморский край мечтает увидеть каждый двадцатый (5%). О путешествии в Москву думают 4% опрошенных, в Казань – 3%. 4% респондентов мечтают отправиться на Сахалин и Курильские острова. По 3% россиян хотели бы поехать в путешествие по Золотому кольцу и Северному Кавказу. 2% мечтают посмотреть Уральские горы, 1% — Арктику. Еще 1% россиян хочет отправиться в Краснодарский край.

Мужчины чуть чаще женщин в качестве путешествия мечты называли поездку на Камчатку и в Арктику. Женщины же чаще мечтают о путешествии на Байкал, в Санкт-Петербург, Казань, Калининград и города Золотого кольца.

Однако это лето россияне чаще всего рекомендуют провести дома, на даче или на любом море.


Вопрос: «Какие места в России вы мечтаете посетить?»



Байкал туризм

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