Бойцы Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

У спортсменов республики 2 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая награды



Прошедший с 26 по 31 марта в Волгограде чемпионат России по универсальному бою среди мужчин и женщин принёс сборной Бурятии четыре медали, две из которых высшей пробы.



Даша Жамбалов и Виталий Ананин удостоены звания чемпионов страны. Серебряная награда у Сэндымы Лубсановой. Бронзовым призёром чемпионата стал Иван Трунцов. В общекомандном медальном зачёте у сборной Бурятии третье место.



Соревнования проходили в двух дисциплинах: «Лайт» и «Классика». В чемпионате участвовали спортсмены из 53 регионов страны, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

