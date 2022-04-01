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Бойцы Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России

Бойцы Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
У спортсменов республики 2 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая награды

Прошедший с 26 по 31 марта в Волгограде чемпионат России по универсальному бою среди мужчин и женщин принёс сборной Бурятии четыре медали, две из которых высшей пробы.

Даша Жамбалов и Виталий Ананин удостоены звания чемпионов страны. Серебряная награда у Сэндымы Лубсановой. Бронзовым призёром чемпионата стал Иван Трунцов. В общекомандном медальном зачёте у сборной Бурятии третье место.

Соревнования проходили в двух дисциплинах: «Лайт» и «Классика». В чемпионате участвовали спортсмены из 53 регионов страны, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
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