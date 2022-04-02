В Бурятском драмтеатре откроется новая сцена

Открытие состоится в конце следующей недели



В Улан-Удэ 8 апреля состоится открытие (12+) новой сцены в Бурятском драматическом театре имени Х. Намсараева. Новый зал «Тайзан59» расположен на четвёртом этаже театра. Обстановка зала, рассчитанная на 90 мест, придаст особую атмосферу театральных взаимоотношений зрителей и актёров.



- В названии новой сцены «Тайзан59» слово «тайзан» означает по-бурятски «сцена», а «59» - номер бывшего репетиционного зала. Теперь в театре появилось новое художественное пространство, которое позволит осуществить самые смелые театральные эксперименты. Камерность площадки позволит стать ещё ближе нашим зрителям с актёрами, - сообщает пресс-служба театра.



В программе открытия актёры покажут заветные и ещё невоплощённые сценические замыслы артистов всех поколений театра. Народный артист Бурятии Баярто Ендонов перескажет на бурятском языке бессмертный шекспировский монолог «Весь мир театр...». Народная артистка России Людмила Дугарова представит публике нового актёра. Ольга Ранжилова-Ломбоева предстанет в образе пушкинской Татьяны. Народная артистка республики Жажан Динганорбоева преобразится в Пеппи Длинныйчулок, а заслуженная артистка Бурятии Дарима Гылыкова – в булгаковскую Маргариту.



Второй спектакль на новой площадке состоится уже на следующий день, 9 апреля. Под новое художественное пространство переформатирован спектакль-сага «Полковник пишет» (12+), созданный по дневникам героя Советского Союза Владимира Борсоева.



20 апреля состоится показ постановки «Би Толгонай» (12+). Моноспектакль поставлен режиссёром и народным артистом Бурятии Баиром Бадмаевым по известному произведению «Материнское поле» классика современности Чингиза Айтматова.



21 апреля пройдёт первый вечер в малом зале из нового проекта Буряад театра «Театральные встречи». Представление «Мы выбрали эту судьбу...» (12+) – творческий вечер народной артистки России Ларисы Егоровой.



